حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی با افزایش سرعت وزش باد از امشب سواحل شمالی و مرکزی متلاطم پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از بامداد سهشنبه تا پنجشنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان به شدت مواج پیشبینی میشود و خیزش گرد و خاک و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای پدیده غالب در سطح استان در این مدت خواهد بود.
وی گفت: دمای هوا نیز از چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد، در مناطق شمالی و مرکزی با احتمال گردوخاک و فردا در برخی نقاط جنوبی استان مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از امشب ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
