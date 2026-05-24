۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

جلوگیری از بیکاری ۱۰۰ نفر در ایوانکی؛ دستگاه قضا ورود کرد

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با ورود دستگاه قضایی به رفع مشکلات یک واحد تولیدی در آرادان از بیکاری ۱۰۰ نیروی کار جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در دادگستری استان سمنان از حل‌وفصل یک اختلاف مهم مالی و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولید محصولات دارویی در حوزه قضایی ایوانکی با استفاده از سازوکار صلح و سازش خبر داد.

وی افزود: با ورود دستگاه قضایی استان، نه‌تنها یک سرمایه‌گذاری مشروع و فعال حفظ شد، بلکه از بیکاری حدود ۱۰۰ نیروی کار مستقیم نیز پیشگیری شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: این شرکت تولیدکننده محصولات دارویی در جریان وصول مطالبات با طرف مقابل خود دچار اختلاف و چالش جدی شده بود و ادامه این روند می‌توانست منجر به تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن شود.

اکبری ادامه داد: دستورات لازم به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی و اثرگذار، موضوع به‌صورت ویژه پیگیری شود. این کارگروه با حضور مسئولان ذی‌ربط محلی و متولیان امر تشکیل شد تا ضمن رفع مشکل حقوقی و قضایی، از تعطیلی واحد تولیدی و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و انجام اقدامات سازشی و میانجی‌گرانه، زمینه توافق و همراهی طلبکار برای مساعدت در نحوه وصول مطالبات فراهم شد و در نتیجه، ضمن سامان‌دهی وضعیت بدهی‌ها و حقوق طلبکار، از تعطیلی این شرکت مهم تولید محصولات داروئی جلوگیری به عمل آمد.

کد مطلب 6839715

