مجوز ملی باشگاه شمس آذر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه شمس آذر، با تایید عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل این باشگاه، شمس آذر برای نخستین بار در دوران حضور خود در لیگ برتر موفق شد مجوز ملی را از رکن صدور مجوز فدراسیون فوتبال دریافت کند.



باشگاه شمس آذر قزوین فصل گذشته را به دلیل عدم پیگیری برخی مسائل مربوط به اخذ مجوز، با سه امتیاز منفی آغاز کرده بود، اما در ادامه با پیگیری‌های صورت گرفته و تایید فدراسیون فوتبال و رکن صدور مجوز، روند دریافت این مجوز را با موفقیت به پایان رساند.



عباس علایی‌مقدم در این خصوص گفت: «از ابتدای حضورم در باشگاه، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما این بود که نگرانی مربوط به جرایم ناشی از نداشتن مجوز ملی و حرفه‌ای را از مجموعه باشگاه و هواداران عزیز دور کنیم. خوشبختانه در این مسیر موفق شدیم گام مهمی برداریم و جا دارد از تمامی افرادی که در این روند همکاری شایسته‌ای داشتند، قدردانی کنم.»



مدیرعامل شمس آذر همچنین با اشاره به ادامه روند دریافت مجوز حرفه‌ای تاکید کرد: عمده موارد باقی‌مانده مربوط به بدهی‌های گذشته بود که بخش زیادی از آن را برطرف کرده‌ایم و می‌توان گفت این مشکلات تا حد زیادی به حداقل رسیده است. یکی دو مورد دیگر نیز باقی مانده که قطعا قابل پیگیری و رفع خواهد بود. از این جهت باشگاه شمس آذر فصل آینده را بدون دغدغه آغاز خواهد کرد و نگرانی بابت کسر امتیاز یا جرایم احتمالی وجود نخواهد داشت. ما به هواداران قول می‌دهیم که مسیر حرفه‌ای‌سازی و توسعه ساختارهای مدیریتی و زیرساختی باشگاه را ادامه دهیم.



علایی‌مقدم در ادامه با ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته افزود: حساسیت‌های فدراسیون فوتبال و به‌ویژه رکن صدور مجوز حرفه‌ای، در راستای سلامت ساختار اداری و مالی، شفافیت عملکرد و برنامه‌ریزی باشگاه‌هاست و خوشبختانه توانسته‌ایم نشان دهیم که در این بخش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم. وظیفه خود می‌دانیم همچنان در این مسیر حرکت کرده و خدمتگزار هواداران و مردم عزیز استان قزوین باشیم.