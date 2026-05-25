خلیفه: رقابت در تیم ملی فوتبال خیلی سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلیفه، سنگربان جوان تیم ملی فوتبال ایران شاید در اوایل دعوت به اردوهای تیم ملی زیرنظر امیر قلعه‌نویی، نامی ناشناخته به‌نظر می‌رسید اما تداوم حضور او در اردوهای آماده‌سازی و بازی برای تیم آن هم کنار دروازه‌بانان باتجربه و میدان‌دیده‌ای مثل علی‌رضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و پیام نیازمند نشان می‌دهد که او رفته‌رفته به آینده دروازه‌بانی تیم ملی تبدیل خواهد شد و در این راه البته که رقبای سرسخت و بسیار خوبی را در پیش خواهد داشت.

دروازه بان حاضر در اردوی تیم ملی ایران قبل از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ درباره شرایط ملی پوشان در انتالیا گفت: خدا را شکر تا اینجای کار همه چیز خیلی خوب و حرفه‌ای است قبل از حضور در آنتالیا، چند مرحله اردوی خیلی خوب در تهران داشتیم و تمرینات سنگین و منظمی را پشت سر گذاشتیم. حالا هم در این اردو شرایط کاملا مهیاست.

خلیفه درباره شرایط روحی تیم ملی ایران افزود: فضای تیم خیلی مثبت است. بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا تمرین می‌کنند. همه چیز طبق برنامه جلو می‌رود و بازیکنان هم با تمام وجود کار می‌کنند، زیرا همه می‌دانند در آستانه مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی دنیا قرار داریم. این اردو از لحاظ هماهنگی تیمی، آمادگی بدنی و حتی مسائل ذهنی کمک زیادی به تیم ملی می‌کند.

دروازه بان تیم ملی ایران گفت: به نظر می‌رسد بازیکنان جوان تیم ملی مثل خودت هم انگیزه زیادی در تمرینات دارند.حضور در تیم ملی خودش بزرگ‌ترین انگیزه برای هر بازیکنی است، به خصوص وقتی صحبت از جام جهانی باشد. بازیکنان جوانی که به اردو دعوت شده‌اند، می‌دانند این فرصت شاید مهم‌ترین مقطع دوران فوتبالشان باشد و به همین خاطر همه با انرژی زیادی کار می‌کنند. در کنار آن، حضور بازیکنان باتجربه هم کمک بزرگی برای ماست. ترکیب تجربه و جوانی که الان در تیم ملی وجود دارد، می‌تواند یکی از نقاط قوت تیم باشد.

وی درباره نقش بازی های دوستانه با مالی و گامبیا برای آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تمرین هرچقدر هم پرفشار و باکیفیت باشد، باز هم جای بازی را نمی‌گیرد. دیدار مقابل تیم‌هایی مثل گامبیا و مالی می‌تواند محک خوبی برای ما باشد، زیرا هر ۲ تیم بازیکنان خوبی در فوتبال اروپا دارند. این ۲ بازی کمک می‌کند ذهنیت بازیکنان به فضای جام جهانی نزدیک‌تر شود و همچنین هماهنگی تاکتیکی تیم را هم بیشتر خواهد کرد.

خلیفه درباره شرایط خود نیز خاطرنشان کرد: همیشه سعی کرده‌ام با تمام توان تمرین کنم و الان هم همین شرایط را دارم. حضور در تیم ملی برای من افتخار خیلی بزرگی است و می‌دانم باید قدر این فرصت را بدانم. تمرین کنار دروازه‌بان‌های بزرگی مثل علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی و پیام نیازمند تجربه فوق‌العاده‌ای است. هرکدام از این نفرات سال‌ها در سطح بالا بازی کرده‌اند و سعی می‌کنم از رفتار حرفه‌ای و تجربه‌شان یاد بگیرم. مهم‌ترین هدفم این است که در تمرینات بهترین عملکرد ممکن را داشته باشم و بتوانم اعتماد کادرفنی را جلب کنم. طبیعی است هر بازیکنی آرزوی همراهی تیم ملی در جام جهانی را داشته باشد و من هم برای قرار گرفتن در لیست نهایی تلاش خواهم کرد، اما همه چیز بستگی به نظر کادرفنی دارد و هر چه صلاح بدانند، برای تیم ملی بهترین تصمیم است.

او درباره رقابت برای ایستادن در قفس توری تیم ملی تصریح کرد: رقابت در تیم ملی خیلی سنگین باشد. به خصوص در پست دروازه‌بانی که خوشبختانه ایران همیشه گلرهای بزرگی داشته است. حضور کنار دروازه‌بان‌هایی مثل بیرانوند، حسینی و نیازمند هم کار را سخت می‌کند و هم باعث پیشرفت من می‌شود، زیرا واقعا از بهترین‌های فوتبال ایران هستند. می‌دانم راه سختی در پیش دارم، اما تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم نظر مثبت کادرفنی را جلب کنم.



خلیفه در پایان در مورد بازگشت دینکا به جمع کادرفنی تیم ملی گفت: دینکا تجربه خیلی زیادی در فوتبال ایران و تیم ملی دارد و طبیعی است حضور دوباره‌اش می‌تواند به دروازه‌بان‌ها کمک کند. در اردوهای تهران هم دو مربی جوان ایرانی در کنار ما بودند که واقعا زحمت زیادی کشیدند و باید از آنها تشکر کنم. تمرینات خیلی خوب و باکیفیتی در آن مدت برگزار شد و برای ما مفید بود.