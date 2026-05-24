فعالیت ۱۶۰۰ باشگاه ورزشی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جبرائیل منصور قربانی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته نظارت بر عملکرد باشگاه ها و اماکن ورزشی استان با اشاره به فعالیت ۱۶۰۰ باشگاه ورزشی در استان افزود: در سال ۱۴٠۴ بیش از ۹۸ درصد باشگاه ها توسط افراد حقیقی و ۲ درصد توسط افراد حقوقی تاسیس شده است که ۴٠ درصد باشگاه ها مختص بانوان و ۲۲ درصد مختص آقایان و ۳۸ درصد باشگاه ها بصورت تایم های جداگانه آقایان و بانوان فعالیت میکنند.

دبیر کمیته نظارت بر عملکرد باشگاه ها و اماکن ورزشی استان با تاکید بر اهمیت رتبه بندی باشگاه های ورزشی، عنوان کرد: نظام مندی و رتبه بندی باشگاه های ورزشی یکی از دغدغه های فعالین این بخش است که با تمهیدات صورت گرفته از طرف وزارت ورزش و جوانان این فرآیند در حال انجام بوده و روند خوبی را طی می کند.

قربانی با بیان اینکه طبق دستورالعمل رتبه بندی باشگاه های ورزشی، تعرفه آنها هم ابلاغ شده است، یادآور شد: بر عملکرد باشگاه های ورزشی به منظور رعایت تعرفه نظارت می شود و بر این اساس، باید کمیته نظارت بر عملکرد باشگاه های ورزشی در استان تشکیل که هدف از تشکیل این کمیته بازرسی از باشگاه ها نیست، بلکه در ۱۰ شاخص بر عملکرد آنها نظارت می کنند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه ورزشی در باشگاه های ورزشی توضیح داد: بیمه ورزشی برای کلیه ورزشکاران در باشگاه ها الزامی و موسسین و مدیران باشگاه ها بایستی در این امر مهم اهتمام داشته باشند.

معاون امور ورزشی اذعان داشت: یکی از مهمترین الزامات مدیران باشگاه ها اعلام اظهار نامه مالیاتی است تا شامل معافیت مالیاتی می شوند.

وی در خصوص اعلام برخی باشگاه ها بر اخذ مالیات اظهار کرد: درآمد باشگاه‌های بدنسازی و مؤسسات ورزشی اگر صرفا از فعالیت‌های ورزشی و آموزشی به دست آمده باشد و باشگاه مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان داشته باشد، طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول نرخ صفر مالیات خواهد بود؛ یعنی عملاً معاف هستند و فقط اظهارنامه مالیاتی خود را هر سال ارسال کنند و این معافیت فقط برای خدمات ورزشی (آموزش، برگزاری مسابقه و کلاس) است و شامل درآمدهای غیر ورزشی نمی‌شود.

گفتنی است، در پایان این نشست احکام اعضای کمیته نظارت بر عملکرد باشگاه ها و اماکن ورزشی آذربایجان شرقی با تایید مدیر کل ورزش و جوانان توسط منصور قربانی معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان و دبیر کمیته اهدا شد.