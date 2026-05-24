محمد نژاد کارگردان نمایش «گاوداری» که این شبها در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فضای داستانی این اثر نمایشی گفت: خلاصه نمایش این است؛ پشت کشتارگاه، پستویی برای دفن پدر وجود دارد. قصه ما در فضایی میگذرد که در آن آدمها در هر شرایطی و با هر حال و هوایی، همچنان زندگی خودشان را میکنند.
وی ادامه داد: من خیلی کاری به این جملههای کلیشهای مثل اینکه چراغ تئاتر باید روشن بماند ندارم اما واقعیت این است که ما هنرمندان از همین راه ارتزاق میکنیم و زندگیمان به تئاتر وابسته است. در چنین شرایطی، مخصوصاً در وضعیت بحرانی و حال و هوایی که جامعه تجربه میکند، باید حرفمان را با کارمان بزنیم. اگر اعتراضی هست، اگر حرفی وجود دارد، باید آن را روی صحنه مطرح کنیم و توجهها را به تئاتر جلب کنیم.
این کارگردان درباره ادامه فعالیتهای هنری در شرایط دشوار اجتماعی توضیح داد: هر صنفی کار خودش را انجام میدهد و من معتقدم تئاتر و سینما هم باید کارشان را ادامه بدهند. با وجود تمام سختیها، نبود امکانات تبلیغاتی، محدودیت فضای مجازی و از دست رفتن بسترها و شبکههای اجتماعی باز هم داریم تلاش میکنیم و میجنگیم تا تئاتر زنده بماند.
نژاد با اشاره به خاطرهای از مهدی هاشمی عنوان کرد: یادم است آقای مهدی هاشمی تعریف میکردند که در سالهای قبل از انقلاب و در شرایط بحرانی جامعه، همچنان تئاتر اجرا میشد و حتی زمانی که از سالن بیرون میآمدند صدای تیراندازی شنیده میشد. من نمیگویم اجرای تئاتر در هر شرایطی واجب است اما بالاخره ما هم باید کار خودمان را پیش ببریم و حرفمان را از طریق هنر بیان کنیم.
وی درباره روند تولید و کارگردانی نمایش «گاوداری» نیز گفت: کارگردانی این اثر واقعاً سخت بود. من قبل از عید تمرینها را انجام داده و نمایش را آماده بازبینی کرده بودم اما به دلیل شرایط پیشآمده و جنگ، اجرا متوقف شد. قرار بود فروردین روی صحنه برویم اما همه چیز عقب افتاد تا دوباره شرایط به حالت عادی برگشت و از ما خواستند اجرا را آغاز کنیم.
این کارگردان افزود: در این مدت چهار نفر از بازیگران از گروه جدا شدند و من مجبور شدم در مدت کوتاهی دوباره کار را جمع کنم. حتی ۲-۳ روز مانده به اجرا، ۲ بازیگر دیگر هم نتوانستند ادامه همکاری داشته باشند و در نهایت خودم هم به عنوان بازیگر روی صحنه رفتم تا نمایش به اجرا برسد.
وی با اشاره به مشکلات تبلیغات آثار نمایشی در وضعیت فعلی بیان کرد: نبود اینترنت و محدودیت شبکههای اجتماعی واقعاً کار تبلیغات را سخت کرده است. الان با هزار زحمت به اینترنت وصل میشویم تا بتوانیم چند محتوای تبلیغاتی منتشر کنیم. بازدیدها نسبت به گذشته به شدت پایین آمده اما باز هم از طریق پیامرسانها، کانالها، تبلیغات دهان به دهان و کمک دوستان تلاش میکنیم مخاطب را به سالن بیاوریم.
نژاد در پایان صحبتهایش اظهار کرد: شرایط تولید هم از نظر مالی بسیار دشوار بود. هزینههای تمرین، دکور، تبلیغات و حتی پذیرایی ساده گروه، فشار زیادی به ما وارد کرد اما با خلاقیت و همدلی توانستیم نمایش را جمع کنیم. امیدوارم آدمها بیشتر مراقب هم باشند، اختلافها را کنار بگذارند و به جای جنگیدن با یکدیگر، مثل خواهر و برادر کنار هم بمانند. شرایط جامعه سخت است اما نباید خودمان باعث غرق شدن همدیگر شویم.
نمایش «گاوداری» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی محمد نژاد از ۲۵ اردیبهشت در تالار سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته است.
روژینا ابراهیمی، کامیاب زارع، فردین شاه حسینی، دلارام ترکی، محمد نژاد و با صدای امیر جعفری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
