وحدت مردم، رمز پایداری انقلاب در برابر همه تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج آخوند کمال غراوی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر نقش وحدت ملی و ایمان مردم در عبور کشور از بحران‌ها، حضور گسترده مردم در صحنه را نشانه‌ای از اعتماد عمومی به نظام و رهبری دانست.

وی افزود: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته و به‌ویژه در شرایط سخت اخیر، با حضور متحد و آگاهانه خود نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند.

غراوی افزود: مردم با وجود همه فشارهای اقتصادی، جنگ ترکیبی و تهدیدات دشمن، همچنان با وحدت و مقاومت در میدان حضور دارند و این مسئله ریشه در ایمان، اعتقاد و باور عمیق آنان به وعده‌های الهی دارد.

وی با اشاره به نقش رهبری در تقویت انسجام اسلامی اظهار کرد: امام خمینی(ره) با طرح مسئله وحدت امت اسلامی و پس از آن رهبر معظم انقلاب با تقویت جبهه مقاومت، زمینه همبستگی ملت‌ها و ایستادگی در برابر دشمنان را فراهم کردند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، تلاش جهادی مسئولان و رعایت عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین مطالبات مردم عنوان کرد و گفت: مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند، بلکه خواهان تلاش مضاعف، مدیریت جهادی و رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات هستند.

وی همچنین نقش علما، فرهنگیان، دانشگاهیان و رسانه‌ها را در بصیرت‌افزایی جامعه مهم دانست و افزود: امروز دشمن بیش از هر چیز به‌دنبال تأثیرگذاری بر افکار جوانان است و مقابله با این مسئله نیازمند آگاهی‌بخشی و تقویت بصیرت عمومی است.

غراوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: اسراف در مصرف برق و آب از نگاه دینی پذیرفته نیست و همه مردم و مسئولان باید در مدیریت مصرف همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، علاوه بر کمک به پایداری خدمات عمومی، حمایت از تولید، حقوق مردم و منافع ملی نیز محسوب می‌شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از عملکرد مدیران استان افزود: خدمات و تلاش‌های مدیران باید به اطلاع مردم برسد و استمرار روحیه جهادی در میان مسئولان، عامل تقویت امید و اعتماد عمومی خواهد بود.