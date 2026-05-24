شورای نگهبان: ایستادگی ملت ایران موجب ناامیدی دشمنان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در هشت سال جنگ تحمیلی بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سوم خرداد، سالروز پیروزیِ باشکوه آزادسازی خرمشهر، الگویی بیبدیل از مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزگری و سلطهجویی است. این رخداد فراتر از یک پیروزی نظامی، تجلی وعدهی الهی و شکستِ محاسباتِ تجاوزگران در برابر ایمان و ارادهی ملت بود. سنتِ نصرت الهی که در خرمشهر تجلی یافت، همچنان در تاریخِ مقاومت ایران تداوم داشته است؛ از طوفان طبس تا شکست دشمن در عملیات اخیر مهیار (شهرضای اصفهان)، همگی گواهی بر این حقیقتاند که وعدهی نصرت خداوند برای اهل حق، همواره بر مکرِ دشمنان چیره خواهد شد.
در این مسیرِ حق، ایستادگیِ بیمانندِ ملتِ غیور ایران در کنارِ اقتدارِ رزمندگان، موجباتِ یأس و ناامیدیِ محورِ شرارت و تروریسمِ آمریکایی-صهیونیستی را فراهم آورده است. ملتِ شریفِ ایران با حفظِ انسجام و وحدت، همواره مایهی قوتِ قلبِ مدافعان و مایهی شکستِ دشمنان بوده است.
شورای نگهبان با الگوبرداری از حماسهی باشکوهِ سوم خرداد، ضمن تجلیل از شکوهِ ایثار، مقاومت و ایستادگیِ ملت و اقتدارِ حامیانِ حریمِ امنیت و استقلالِ کشور، این روزِ مکرّم را به تمامیِ ایرانیان و بهخصوص به رزمندگانِ مدافعِ میهن تبریک و تهنیت عرض مینماید. این نهاد بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (قدسسره) و رهبرِ شهید، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، تجدید میثاق نموده و از خداوندِ منّان، تداومِ عزت و سربلندیِ ایران اسلامی را تحت زعامتِ فرماندهی کل قوا، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله تعالی) و در سایهی عنایاتِ حضرت ولیعصر (عج) مسئلت مینماید.
نظر شما