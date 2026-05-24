سلیمانی: فتح خرمشهر یک جریان زنده برگرفته از فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، امروز یکشنبه ۳ خرداد، در مراسم ملی و سراسری گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب، دفاع مقدس، امنیت و خدمت، به‌ویژه شهدای عملیات «بیت‌المقدس» و «جنگ رمضان»، گفت: تبیین حماسه‌های دفاع مقدس، ضرورتی برای تداوم عزت ملی و بصیرت‌افزایی در برابر توطئه‌های دشمنان است. تبیین حماسه‌های دفاع مقدس و روایتگری صادقانه از سبک زندگی شهدا، تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و حفظ وحدت و امیدآفرینی در کشور است.

سلیمانی با بیان اینکه ۴۴ سال از فتح خونین‌شهر می‌گذرد و این حماسه نقطه آغازین اقتدار نظام اسلامی بود، اظهار داشت: فتح خرمشهر صرفاً یک رویداد نظامی نبود؛ بلکه یک جریان زنده و گفتمانی برگرفته از فرهنگ عاشورا است. دشمن در آن زمان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استکباری به دنبال دستیابی به منافع خود بود، اما با جان‌فشانی‌های رزمندگان اسلام و تقدیم شهدای والامقام، این توطئه با شکست مواجه شد. «فتح خرمشهر» تداوم بخش حماسه‌ های ملی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است

وی با یادآوری شجاعت و ایثار شهدای نوجوان عملیات آزادسازی خرمشهر همچون شهیدان «فهمیده» و «بهنام محمدی» افزود: امروز نیز پس از گذشت دهه‌ها، دشمن با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های «ناتوی فرهنگی» و هجمه‌های رسانه‌ای، در تلاش است خط‌مشی و فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی که توسط این نسل قهرمان ایجاد شد را متوقف یا منحرف کند، اما شاهد هستیم که همان روحیه استکبارستیزی و ولایت‌مداری همچنان در نسل‌های جدید زنده و پویاست.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد با تأکید بر اینکه خانواده‌های معظم شهدا محور وحدت، وفاق و همدلی در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن در شرایط فعلی، از بین بردن وحدت و انسجام ملی است. ما به عنوان خادمان خانواده‌های معظم شهدا و پرچمداران کانون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، موظفیم با استفاده از ابزارهای هنری و قلم متعهدانه، راه شهیدان را زنده نگه داریم.



وی تصریح کرد: همان نگاهی که در دهه اول انقلاب، رمز پیروزی و عزت ما بود، امروز نیز باید با تکیه بر مؤلفه‌های «وحدت»، «دفاع از آرمان‌ها» و «امیدآفرینی» در جامعه تقویت شود. ما تابع فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستیم و تبیین واقعیت‌ها و حماسه‌هایی که در ۴۴ سال گذشته رقم خورده، رسالت سنگینی است که بر دوش ما قرار دارد.

سلیمانی با تأکید بر اینکه گفتمان خرمشهر، گفتمان واقعی کربلاست، بیان داشت: هرچه زمان سپری می‌شود، نیاز ما به بیان حماسه‌ها و روایت‌های حقیقی جنگ بیشتر احساس می‌شود. برگزاری این مراسم‌ها در سراسر کشور، نه یک آیین تشریفاتی، بلکه تلاشی برای یادآوری هویت انقلابی نظام است. نظام مقدس جمهوری اسلامی در تداوم همان مسیر پرصلابت است و ما باید با بیان ویژگی‌ها و خصوصیات شهدا، این الگوهای بی‌بدیل را به نسل‌های جدید معرفی کنیم تا افکار و اندیشه‌های متعالی شهیدان، همواره چراغ راه مسیر پیشرفت و مقاومت کشور باقی بماند.