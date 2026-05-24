به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت وزنه‌برداری استان کردستان بعدازظهر یکشنبه با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در سنندج برگزار شد.

در پایان این انتخابات، ادریس کاظمی توانست با کسب ۱۲ رأی از مجموع آرای مأخوذه، ریاست هیئت وزنه‌برداری کردستان را برای مدت چهار سال بر عهده بگیرد.

در این رقابت انتخاباتی، بهنام بهاری دیگر نامزد حاضر در مجمع موفق به کسب چهار رأی شد و یک رأی نیز به صورت سفید در صندوق انداخته شد.

در جریان این مجمع، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های وزنه‌برداری، توجه به استعدادیابی و تقویت جایگاه این رشته در استان کردستان تأکید شد.