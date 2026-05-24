جمعیت استان زنجان امسال به یک میلیون و ۱۲۹ هزار نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان یک میلیون و ۵۷ هزار و ۴۶۱ نفر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به انجام سرشماری جدید در سال ۱۴۰۵،‌ گفت: این سرشماری به روش تلفیقی از روش سنتی و استفاده از سامانه‌ها انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد این سرشماری به روش سنتی و ۷۰ تا ۸۰ درصد با استفاده از سامانه‌هایی مانند ثبت احوال و اسناد انجام خواهد شد، گفت: موضوع مهم این است که روند کند یا منفی شدن جمعیت روستایی ادامه دارد.

خداوردی گفت: جمعیت روستایی استان از ۳۴۶ هزار نفر به حدود ۳۳۳ هزار نفر کاهش خواهد یافت و البته جمعیت شهری افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان اندکی کاهش خواهد یافت، گفت:با این وضعیت، بعد خانوار روستایی در حال کاهش است.

خداوردی با بیان اینکه نرخ باروری استان از ۲.۳۷ به ۱.۲۷ کاهش یافته است، افزود:این موضوع بیانگر کوچک شدن بعد خانوارهاست و همچنین جابجایی درون استانی از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهر زنجان پیش‌بینی می‌شود.

فرماندار ایجرود نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از ازدواج‌های زودهنگام در این شهرستان، گفت:از سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات برای پیشگیری از ازدواج‌های زودهنگام آغاز شده است.

غلامرضا الهی سرشت با اشاره بر تاثیر این اقدامات بر آمار ازدواج اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده، نرخ رشد ازدواج در این شهرستان منفی شده است درحالیکه اگر سن قانونی ازدواج در نظر گرفته شود و ثبت ازدواج‌ها روال عادی خود را طی کند، نرخ منفی مشاهده نمی‌شود.

فرماندار ایجرود در خصوص تاثیر اقدامات بر آمار طلاق نیز اضافه کرد:با توجه به اینکه بیشتر طلاق‌ها در دو سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد،با فعالیت‌های انجام شده و کمک‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان، کاهش نرخ طلاق رقم خورده است.