بحران جمعیت، تهدید علیه تمامیت ارضی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور، بعد از ظهر یکشنبه در ستاد جوانی جمعیت، با ابراز نگرانی عمیق از روند رو به افزایش سالمندی، این بحران را فراتر از یک مسئله اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد و گفت: یکی از مهمترین دغدغههای جدی سالهای آتی، روند رو به افزایش جمعیت سالمندی است. اگر همه موضوعات را کنار بگذاریم، این مسئله تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و رفتار همسایگان ایران تصریح کرد: ما هشت کشور همسایه مستقیم داریم. در همین جنگ اخیر، متأسفانه همین همسایگان با رژیم صهیونیستی و آمریکا همکاری کردند. ما با این کشورها مرز مشترک، منافع مشترک و تعارضات ملی داریم. هر دوره موضوع جزایر سهگانه در اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس مطرح میشود و همه کشورها بر علیه ایران بیانیه میدهند. ما هیچگاه جنگطلب نبودهایم اما برای محافظت از کشور، نیازمند نیروی انسانی قوی، مقتدر، نابغه و با هوش و استعداد ذاتی هستیم که این صدا، چه از پیمانکاران باشد چه از خیابان، باید شنیده شود.
احمدپور با نقد بهانههای اقتصادی برای گریز از فرزندآوری گفت: امروز خیلی از خانوادهها مسائل مالی را بهانه میکنند اما مگر ما که ازدواج کردیم، روز اول بر تخت پادشاهی نشسته بودیم یا شرایط ایدهآلی داشتیم؟ همه ما با زحمت، مستأجری، حقوق پایین و هزار دردسر دیگر زندگی را آغاز کردیم و تفاوت این است که ما بچهها را اینگونه تربیت کردیم و تغییر این ذائقه، امروز بسیار سخت شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به یک پارادوکس فرهنگی گفت: خانوادههای دارای سطح سواد بالا و موقعیتهای اجتماعی بالاتر، دقیقاً فرهنگی را در جامعه ترویج میدهند که در تقابل با فرزندآوری است. در این خانوادهها تکفرزندی و دوفرزندی به یک الگو تبدیل شده است. این در حالی است که خانوادههای با سطح فرهنگی عمومی، بیشتر از ترس مسائل اقتصادی و نگرانیهای معیشتی به سمت کمفرزندی میروند، در حالی که آن الگوی فرهنگی از سوی قشر تحصیلکرده تعیین میشود.
احمدپور با اشاره به تأثیر مستقیم بحران جمعیت بر اقتصاد استان هشدار داد: برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، با تهدیدات جدی مواجه خواهیم شد. ما این همه در استان قزوین سرمایهگذاری کردهایم، اما با چالش جدی نیروی کار مواجه میشویم. سال گذشته به ما مراجعه میکردند و دنبال نیروی کار میگشتند. تصور کنید هماکنون ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ واحد تولیدی در قزوین مستقرند اما آمارهای استان برای ۲۰ سال آینده اصلاً خوب نیست. ما تقریباً میانه کشور هستیم اما شیب ما به سمت سقوط و آمارهای تهدیدآمیز است.
معاون استاندار قزوین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: سال گذشته ۳۵۰۰ واحد مسکونی واگذار شد و امسال این رقم به مراتب افزایش یافته است. ساختمانهایی که امروز ساخته میشود، با امکانات، نقشههای مهندسی و کیفیتی که دارد، اصلاً قابل قیاس با گذشته نیست.
