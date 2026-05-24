۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

ترامپولین قهرمانی آسیا - هنگ‌کنگ

موفقیت چشمگیر ژیمناستیک ایران؛ کسب نخستین مدال بانوان در آسیا

در رقابت های ترامپولین قهرمانی آسیا ملی پوشان دختر ایران موفق شدند یک اتفاق بی سابقه را رقم بزنند و نخستین مدال پس از انقلاب را کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان آسیا که به میزبانی هنگ کنگ برگزار شد، تیم یلدا حسن‌شوکتی و شقایق چراغی عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این مسابقات را به دست آورد تا نخستین مدال بین‌المللی بانوان ژیمناست ایران به ثبت برسد.

این موفقیت در حالی رقم خورد که مسابقات قهرمانی آسیا، نخستین حضور رسمی بانوان ژیمناست کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی پس از انقلاب محسوب می‌شود.

در بخش انفرادی بزرگسالان نیز یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی در جایگاه‌های چهارم و پنجم آسیا قرار گرفتند و نمایش قابل توجهی ارائه کردند.

در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان پسران، آریا اخوان و عماد بالانژاد مدال برنز آسیا را از آن خود کردند. همچنین در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان مردان، آریا مام‌عبدالله و سجاد کارگر در رتبه چهارم آسیا ایستادند.

در رقابت‌های انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال نیز عماد بالانژاد چهارم آسیا شد و آریا اخوان در جایگاه ششم قرار گرفت. پیش از این نیز پادرا باژرنگ در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال عنوان پنجم آسیا را کسب کرده بود.

