به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان کشورمان برای تعیین نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا، به میزبانی استان البرز برگزار شد. در این مسابقات، سجاد کارگر، محمد سعیدآبادی، آریا مامعبدالله، ابوالفضل کیماسی، علیرضا طاطی، سینا روحیپناه، محمدحسین بانی، آرتین آردینزاده و بردیا النگ به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، آریا مامعبدالله و محمد سعیدآبادی با کسب بهترین نتایج، به عنوان دو ملیپوش اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا انتخاب شدند. همچنین ابوالفضل کیماسی نیز به عنوان ورزشکار رزرو، در اردوهای تیم ملی حضور خواهد داشت.
رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا برگزار و آریا مامعبدالله و محمد سعیدآبادی به عنوان مسافران ناگویا انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی ترامپولین مردان کشورمان برای تعیین نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا، به میزبانی استان البرز برگزار شد. در این مسابقات، سجاد کارگر، محمد سعیدآبادی، آریا مامعبدالله، ابوالفضل کیماسی، علیرضا طاطی، سینا روحیپناه، محمدحسین بانی، آرتین آردینزاده و بردیا النگ به رقابت پرداختند.
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