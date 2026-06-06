باوقفه دوماهه در اردو سهمیه ناگویا گرفتیم/ ترامپولین ظرفیت بالایی دارد

ماهان باژرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم پسران در مسابقات ترامپولین قهرمانی آسیا گفت: متأسفانه شرایط جنگی تأثیر زیادی روی اردوهای ما گذاشت. پیش از جنگ رمضان تیم ترامپولین آقایان دو اردو برگزار کرده بود ولی بعد از اتفاقاتی که در کشور رخ داد، به مدت دو ماه اردوی ما دچار وقفه شد. بلافاصله پس از آرام شدن شرایط با دستور سرپرست فدراسیون اردوی ترامپولین برگزار شد اما ورزشکاران ۲۰ درصد آمادگی داشتند.

ورزشکاران امیدی به اعزام نداشتند

وی گفت: عدم تمرین کردن ورزشکاران در این دو ماه کار را برای ما سخت کرد چون باید در مدت زمان یک ماه آنها را آماده می‌کردیم. باید با نفرات حاضر در اردو از نظر بدنسازی و مسائل روحی و روانی کار می‌کردیم. برخی از ورزشکاران با توجه به زمان کمی که تا مسابقات قهرمانی آسیا باقی مانده بود اصلا امید به اعزام نداشتند. ولی با همه این شرایط تمرینات را به صورت جدی شروع کردیم و توانستیم تیم را هم در بخش جوانان و هم بزرگسالان برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده کنیم.

ترامپولین در آسیا مدعیان زیادی دارد

سرمربی تیم ترامپولین آقایان گفت: در بخش آقایان تیم ملی با سه نفر در بخش جوانان و دو نفر در بخش بزرگسالان به مسابقات آسیایی اعزام شدند. در این مسابقات رقابت به شدت بالا بود، چون قهرمانان المپیک حضور داشتند و مسابقات کسب سمیه بازی‌های آسیایی هم به حساب می‌آید. ضمن اینکه در بخش ترامپولین اصلی‌ترین حریفان ما در آسیا هستند. کشورهای مثل ژاپن، چین، کره جنوبی، قزاقستان و ازبکستان از مدعیان اصلی این رشته هستند و قطعا رقابت با آنها بسیار سخت و دشوار است.

با یک ماه تمرین چهار سهمیه ناگویا کسب کردیم

باژرنگ عنوان کرد: خدا را شکر با اردوهای منظمی که برگزار کردیم، تقریبا یک ماه به صورت فشرده در اردو تمرین می‌کردیم و چند روز هم در ترکیه اردوی برون مرزی داشتیم. اردوی ترکیه به ما خیلی کمک کرد چرا که بازیکنان با وسایل خوب تمرین کردند و همین موضوع اعتماد به نفس و خودباوری آنها را بالا برد. بعد از اردوی ترکیه راهی مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ‌کنگ شدیم و خوشبختانه توانستیم دو سهمیه در بخش آقایان و دو سهمیه در بخش بانوان کسب کنیم.

فینالیست شدن دختران کار ارزشمندی بود

سرمربی تیم ترامپولین آقایان عنوان کرد: برای اولین بار بود که بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کردند و در اولین حضورشان موفق به کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا شدند. لباس دختران ترامپولین به صورت رسمی تأیید شد و برای اولین بار در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کردند و به مدال رسیدند. چهارمی و پنجمی دختران ایران در بخش انفرادی در این مسابقات افتخار بزرگی بود. ما با توجه به شرایطی که به وجود آمد تنها در این مسابقات شرکت کردیم تا ورزشکاران نیم نگاهی به کسب سهمیه داشته باشند. اما ما چهار سهمیه در بخش دختران و آقایان گرفتیم و دو نفر هم به فینال راه پیدا کردند که به نظرم همین فینالیست شدن بسیار ارزشمند بود.

در مدت ۲۰ روز تمرینات همزمانی را انجام دادیم و مدال گرفتیم

باژرنگ تأکید کرد: تمرینات بخش همزمانی، که در آن دو ورزشکار به‌طور همزمان روی دو ترامپولین مجزا اجرای خود را انجام می‌دهند، از اردوی اخیر به‌صورت جدی در برنامه تیم قرار گرفت. پیش از این ورزشکاران ما در بخش همزمانی اصلا کار نکرده بودند. در مدت زمان ۲۰ روز ورزشکاران را آماده کردیم تا در بخش همزمانی کار کنند و خوشبختانه در بخش بانوان به مدال نقره رسیدند. در بخش آقایان هم در رده جوانان به مدال برنز رسیدند که مدال بسیار ارزشمندی بود. در بخش بزرگسالان هم با یک اختلاف بسیار کوچک مدال را از دست دادند و به عنوان چهارمی رسیدند.

وی گفت: خدا را شکر در مسابقات قهرمانی آسیا ورزشکاران ترامپولین کار بزرگی انجام دادند و نشان دادند که پتانسیل بالایی برای کسب سکوی آسیایی و جهانی دارند. البته که تمام این موفقیت‌ها با حمایت فدراسیون انجام شد و اگر این حمایت نبود قطعا این افتخارات را کسب نمی‌کردند.

اوایل مردادماه انتخابی برای ناگویا داریم

سرمربی تیم ترامپولین آقایان در بخش انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: چهار سهمیه‌ای که اتحادیه ژیمناستیک آسیا به ایران داده متعلق به کشور است و به نام شخص ورزشکار نیست. ایران دو سهمیه ترامپولین در بخش بانوان و دو سهمیه ترامپولین در بخش آقایان کسب کرده است؛ ما قطعا مسابقه انتخابی خواهیم داشت و بهترین نفرات را برای بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب خواهیم کرد. اردو از ۲۰ خردادماه آغاز می‌شود و اولین اردو در کیش برگزار خواهد شد و مسابقات انتخابی اوایل مردادماه برگزار می‌شود.