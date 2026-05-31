پایان انتظار ۲۰ ساله؛ تجهیزات استاندارد جهانی به ژیمناستیک ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالشهای اصلی ژیمناستیک ایران در سالهای گذشته، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات این رشته بوده است. ژیمناستیک به عنوان یک رشته مادر و المپیکی، سالها از کمبود امکانات استاندارد رنج میبرد؛ موضوعی که بارها از سوی ورزشکاران و مربیان مطرح شده بود.
با این حال، موفقیتهای اخیر ژیمناستهای ایران در میادین بینالمللی، نگاهها را بیش از گذشته به این رشته معطوف کرد و ضرورت ارتقای زیرساختهای تمرینی را بیش از پیش نشان داد. بر همین اساس، فدراسیون ژیمناستیک از سال گذشته خرید یک ست کامل تجهیزات ژیمناستیک هنری مطابق با استانداردهای روز دنیا را در دستور کار قرار داد و مراحل قانونی آن از طریق مناقصه پیگیری شد.
فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرده بود که این تجهیزات با هدف نزدیک کردن شرایط تمرینی ورزشکاران به فضای مسابقات رسمی و بر اساس استانداردهای بینالمللی انتخاب شدهاند. تفاوت میان تجهیزات قدیمی موجود در کشور و دستگاههای مورد استفاده در رقابتهای جهانی، یکی از موانع آمادهسازی مطلوب ملیپوشان به حساب میآمد. به همین دلیل، تجهیز سالنهای تمرینی به دستگاههای استاندارد به آرزویی دیرینه برای جامعه ژیمناستیک ایران تبدیل شده بود.
اکنون این انتظار ۲۰ ساله به پایان رسیده است. با حمایت وزارت ورزش و جوانان و پیگیریهای فدراسیون ژیمناستیک، یک ست کامل از تجهیزات استاندارد امروز به فدراسیون ژیمناستیک رسید تا ملیپوشان از این پس با دستگاههایی همسطح تجهیزات مورد استفاده در رقابتهای بینالمللی تمرین کنند؛ اتفاقی مهم که میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی ژیمناستهای ایران و افزایش آمادگی آنها برای حضور در مسابقات مهم پیش رو داشته باشد.
