  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

کالاس: اروپا آماده است تا به راه‌حل پایدار میان ایران و آمریکا کمک کند

کالاس: اروپا آماده است تا به راه‌حل پایدار میان ایران و آمریکا کمک کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با معاون نخست‌ وزیر و وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: اروپا آماده است تا به راه‌حل پایدار میان ایران و آمریکا کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه پس از دیدار و رایزنی با محمد اسحاق دار معاون نخست‌ وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: معاون نخست وزیر پاکستان و من امروز در مورد تحولات ویژه جهانی، از جمله در خاورمیانه (غرب آسیا)، تبادل نظر کردیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: پاکستان میانجی اصلی میان آمریکا و ایران بوده است. تلاش‌های دیپلماتیک اسلام آباد در چندین مورد به جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام عیار کمک کرده است و این تلاش‌ ها در سراسر اروپا بسیار مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است. با حمایت شما، اکنون یک گشایش دیپلماتیک ضعیف برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز وجود دارد.

«کایا کالاس» سپس اضافه کرد: با این حال، هرگونه تفاهم موقت بین آمریکا و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای تهران و سایر مسائل حیاتی دنبال شود. ثبات پایدار نیازمند راه‌ حل‌ های جامع‌تری است. اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه‌حل پایدار و صلح‌ آمیز (در خصوص موضوع ایران و آمریکا) کمک کند. ما از اهرم اقتصادی، روابط طولانی مدت با شرکای خود در خلیج فارس و تعامل مستقیم با خود ایران استفاده می‌کنیم. من نقش ملموسی برای اتحادیه اروپا در کمک به پایدار کردن هرگونه توافق نهایی می‌بینم.

کد مطلب 6847211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها