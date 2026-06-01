به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه پس از دیدار و رایزنی با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: معاون نخست وزیر پاکستان و من امروز در مورد تحولات ویژه جهانی، از جمله در خاورمیانه (غرب آسیا)، تبادل نظر کردیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: پاکستان میانجی اصلی میان آمریکا و ایران بوده است. تلاشهای دیپلماتیک اسلام آباد در چندین مورد به جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام عیار کمک کرده است و این تلاش ها در سراسر اروپا بسیار مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است. با حمایت شما، اکنون یک گشایش دیپلماتیک ضعیف برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز وجود دارد.
«کایا کالاس» سپس اضافه کرد: با این حال، هرگونه تفاهم موقت بین آمریکا و ایران باید با مذاکرات عمیقتر در مورد برنامه هستهای تهران و سایر مسائل حیاتی دنبال شود. ثبات پایدار نیازمند راه حل های جامعتری است. اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راهحل پایدار و صلح آمیز (در خصوص موضوع ایران و آمریکا) کمک کند. ما از اهرم اقتصادی، روابط طولانی مدت با شرکای خود در خلیج فارس و تعامل مستقیم با خود ایران استفاده میکنیم. من نقش ملموسی برای اتحادیه اروپا در کمک به پایدار کردن هرگونه توافق نهایی میبینم.
نظر شما