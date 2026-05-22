حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی تأکید کرد: انسان باید برای هر رفتار، نگاه و سخنی دلیل قانع‌کننده داشته باشد؛ چراکه در دادگاه عدل الهی همه اعمال مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به دقت علما در رعایت حق‌الناس، داستانی از شیخ مرتضی انصاری نقل کرد که حتی یک تعبیر علمی بدون دلیل را به‌خاطر ترس از بازخواست قیامت خواستار اصلاح شده بود.

خطیب نماز جمعه لیلان با بیان اینکه بر هر کلمه‌ای که از انسان صادر می‌شود مراقبی الهی حضور دارد، تقوا را شرط آمادگی برای روز حساب دانست.

راثی سپس با اشاره به فضیلت دهه اول ذی‌الحجه، این ایام را برتر از هر زمان دیگر برای عبادت معرفی کرد و یادآور شد: حتی جهاد نیز جز در مورد شهادت، به این درجه از فضیلت نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام راثی همچنین ماه ذی‌الحجه را زمانی برای ذکر و فرصت‌شناسی دانست و با اشاره به روزهای ترویه و عرفه تأکید کرد: عرفه می‌تواند جاماندگان از فیض رمضان و لیالی قدر را دریابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) و سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت و از مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت این مناسبت‌ها دعوت کرد.

امام جمعه لیلان در ادامه، به موضوع روابط آمریکا و چین پرداخت و با اشاره به شکست سیاست‌های دولت سابق آمریکا، گفت: ترامپ که قصد داشت با نشان دادن برتری خود، قدرت چین را مهار کند، در ماجرای ایران با ناکامی مواجه شد و مجبور شد برای جلب حمایت، راهی پکن شود.

وی افزود: تأخیر آگاهانه پاسخ ایران به پیشنهاد ترامپ، او را در آستانه سفر به چین به شدت خشمگین کرد و در نهایت این سفر برای رئیس‌جمهور آمریکا به جای نمایش قدرت، به صحنه‌ای از تحقیر تبدیل شد.

به گفته خطیب جمعه لیلان، چین در این دیدار نه تنها از ترامپ استقبال رسمی نکرد بلکه بر استقلال خود در روابط با ایران تأکید نمود.

حجت‌الاسلام راثی تصریح کرد: پکن به پشتوانه تهران رفتار متفاوتی با واشنگتن در پیش گرفت و حتی عبور کشتی‌های خود از تنگه هرمز را تحت سازوکار تعیین‌شده ایران آغاز کرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی گفت: بن‌بست مذاکرات و ناتوانی واشنگتن در امتیازگیری از ایران، آنان را به سمت تهدید به اقدام نظامی سوق داده، اما جمهوری اسلامی همچنان مقتدر و پایبند به اصول خود باقی مانده است

خطیب نماز جمعه لیلان با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا گفت هدف واشنگتن وارد آوردن فشار سریع برای عقب‌نشینی سیاسی ایران و کسب امتیاز در مذاکرات است.

وی گفت: احتمال درگیری نظامی افزایش یافته و آمریکا تجهیزات لازم را در منطقه مستقر کرده است.

راثی تأکید کرد: ایران نیز آماده‌سازی‌های خود را انجام داده و اهداف جدیدی در منطقه برای ایجاد بازدارندگی تعیین کرده است.

او همچنین گفت کابل‌های اینترنتی زیردریایی در محدوده منطقه تحت تأثیر سیاست‌های ایران قرار دارند و شرکت‌های بزرگ فناوری باید برای استفاده از این مسیرها هزینه بپردازند.

راثی افزود؛ اختلال این کابل‌ها می‌تواند بر ارتباطات مالی، خدمات اینترنتی و اقتصاد جهانی اثر بگذارد.

وی همچنین از آمادگی نیروهای مسلح ایران سخن گفت و احتمال حمله به زیرساخت‌های نفتی و انرژی منطقه را در صورت آغاز درگیری مطرح کرد.

راثی در پایان نیز تأکید کرد: در صورت هرگونه «اشتباه محاسباتی» حملات گسترده و پیاپی انجام خواهد شد و پیامدهای آن دامنه‌دار خواهد بود.