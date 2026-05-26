روحی: پشتیبانی اقتصادی مکمل اقتدار ملی در جنگ اخیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی که در شهرستان میانه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام ‌شده در ایام جنگ اخیر، اظهار کرد: جلسات مدیریت بحران اقتصادی به ‌صورت مستمر در شهرستان ‌ها برگزار شد و کمیته‌ های تخصصی بحران اقتصادی با هدف آرامش‌ بخشی به بازار و جلوگیری از بروز کمبود کالا فعال بودند.

وی با قدردانی از تلاش فرمانداران، دستگاه‌ های اجرایی، اصناف و تولیدکنندگان افزود: همراهی بخش‌ های مختلف اقتصادی استان موجب شد روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه یابد و آرامش بازار حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در اقتدار ملی کشور گفت: همان‌گونه که فرماندهان نظامی در میدان دفاع از کشور ایفای نقش کردند، فرماندهان اقتصادی نیز مسئولیت پشتیبانی و تأمین نیازهای مردم را بر عهده داشتند و اجازه ندادند خللی در بازار و تأمین کالاها ایجاد شود.

روحی ادامه داد: با تلاش اکیپ‌ های نظارتی در حوزه بازار، آرد و نان، شرایط مطلوبی در سطح استان برقرار شد و فرمانداران با همراهی تیم‌ های اقتصادی عملکرد موفقی در کنترل بازار و تأمین مایحتاج عمومی داشتند.

وی همچنین با قدردانی از فرماندار ویژه میانه در مدیریت شرایط بازار طی روزهای بحرانی تصریح کرد: شهرستان میانه در ایام جنگ عملکرد موفقی داشت و با وجود پذیرش مسافران، توانست بازار و روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را به‌خوبی مدیریت کند.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار استان نیز تصمیمات لازم برای کنترل عرضه و توزیع کالا و تأمین کالاهای اساسی با حضور مسئولان استانی اتخاذ شد.