بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مسجد سنگی (داش مسجد) روستای اسنق

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر جمعه در این بازدید، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه سراب تاکید کرد و در گفتگوی صمیمی با مردم روستای اسنق، به مشکلات و مطالبات آن‌ها رسیدگی کرد.

روستای اسنق از روستاهای تاریخی شهرستان سراب در بخش مهربان است که پیشینه‌ای کهن دارد و آثار تاریخی متعددی را در خود جای داده است. در میان این آثار، مسجد تاریخی اسنق یکی از شاخص‌ ترین بناهای تاریخی منطقه به شمار می‌رود که با معماری منحصر به‌ فرد و قدمتی چند صد ساله، جلوه‌ای ویژه به این روستا بخشیده است.

این مسجد تاریخی با سازه‌ای سنگی، ستون‌ های بزرگ و تراش‌ خورده، منبر و پنجره ‌های زیبا و منبت‌ کاری‌شده، نمونه‌ ای کم‌ نظیر از هنر معماری ایرانی ـ اسلامی در دوره ایلخانی محسوب می‌شود و همچون نگینی در دل روستای اسنق می‌درخشد.

داش مسجد که در زبان ترکی به معنای «مسجد سنگی» است، در سال ۷۲۵ هجری قمری به دست هنرمندی به نام ملک‌ شاه و به دستور حاکم وقت اسنق ساخته شده است.

مسجد تاریخی اسنق متعلق به دوره ایلخانی بوده و در تاریخ ۸ دی ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۴۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است