برداشت ۳۳۰ تنی برگ سبز چای از باغات رامسر؛ ۴۷ درصد مطالبات پرداخت شد

مهرداد امیرینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برداشت از ۸ اردیبهشتماه، اظهار کرد: چایکاران این منطقه تا امروز موفق به برداشت ۳۲۹ هزار و ۹۸۰ کیلوگرم برگ سبز چای شدهاند که از این میزان، ۳۰۵ هزار و ۴۰۷ کیلوگرم مربوط به برگ درجه یک و ۲۴ هزار و ۵۷۳ کیلوگرم مربوط به برگ درجه دو است.
وی با بیان اینکه محصول برداشتشده به سه کارخانه چایسازی کتالم، ساداتشهر و فردوس ارسال شده است، افزود: تاکنون حدود ۷۴ تن چای خشک با کیفیت مطلوب از برگ سبز خریداریشده استحصال شده است.
امیرینژاد با اشاره به ارزش اقتصادی ۱۳۵ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۸۴۰ هزار ریالی برگ سبز خریداریشده، گفت: از این مبلغ، سهم دولت ۳۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال و سهم کارخانجات ۱۰۱ میلیارد و ۷۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال است. خوشبختانه تا امروز ۴۷ درصد از مطالبات چایکاران معادل ۶۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۲۳۵ هزار ریال به حساب آنان واریز شده است.
رئیس اداره چای رامسر در ادامه به مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۲ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل ۷۱.۵ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ هر کیلوگرم برگ درجه دو ۳۰ هزار تومان اعلام شده که افزایش ۶۶.۷ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
امیرینژاد در پایان با تأکید بر نقش عملیات بهزراعی چایکاران و همکاری مساعد شرایط آبوهوایی، خاطرنشان کرد: کیفیت چای خشک استحصالی و میزان برداشت امسال نسبت به سال گذشته مطلوبتر و باکیفیتتر بوده و این روند امیدوارکنندهای برای آینده صنعت چای در رامسر است.
نظر شما