۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

تشدید نظارت‌ها بر بازار خارگ؛ ۵ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ارسال شد

بوشهر- نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جزیره خارگ از تشدید بازرسی‌ها و برخورد سخت‌گیرانه با متخلفان صنفی در این جزیره خبر داد و گفت: پنج پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ارسال شد.

هادی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات اخیر این اداره اظهار داشت: در پی سخنرانی بخشدار جزیره خارگ در جمع مردم در میدان امام (ره) و تأکید بر لزوم پاسخگویی به مطالبات مردمی پیرامون کنترل بازار، دستور ویژه‌ای جهت پایش دقیق اقلام اساسی و بازرسی از اصناف صادر شد.

وی افزود: در همین راستا، تیم‌های نظارتی صمت با رویکردی مجدانه و سخت‌گیرانه‌تر، اقدامات پایش بازار را به مرحله اجرا درآوردند و بر اساس آمارهای منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه، از مجموع ۶۹ فقره بازرسی صورت گرفته از واحدهای صنفی، پنج فقره تخلف محرز شد که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شد.

نماینده صمت در خارگ تصریح کرد: واحدهای متخلف شناسایی شده شامل صنوف «میوه و تره‌بار»، «تاکسی تلفنی» و «رستوران» هستند که عمده عناوین تخلف آن‌ها شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم ارائه فاکتورهای خرید و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بوده است.

یحیایی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی شهروندان خاطرنشان کرد: جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به گزارش‌های مردمی، همشهریان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بازارچه میوه و تره‌بار، مراتب را به نماینده شهرداری مستقر در درب ورودی این بازارچه گزارش دهند تا اداره صمت خارگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام کنند.

کد مطلب 6840030

