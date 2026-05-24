هادی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات اخیر این اداره اظهار داشت: در پی سخنرانی بخشدار جزیره خارگ در جمع مردم در میدان امام (ره) و تأکید بر لزوم پاسخگویی به مطالبات مردمی پیرامون کنترل بازار، دستور ویژه‌ای جهت پایش دقیق اقلام اساسی و بازرسی از اصناف صادر شد.



وی افزود: در همین راستا، تیم‌های نظارتی صمت با رویکردی مجدانه و سخت‌گیرانه‌تر، اقدامات پایش بازار را به مرحله اجرا درآوردند و بر اساس آمارهای منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه، از مجموع ۶۹ فقره بازرسی صورت گرفته از واحدهای صنفی، پنج فقره تخلف محرز شد که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شد.



نماینده صمت در خارگ تصریح کرد: واحدهای متخلف شناسایی شده شامل صنوف «میوه و تره‌بار»، «تاکسی تلفنی» و «رستوران» هستند که عمده عناوین تخلف آن‌ها شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم ارائه فاکتورهای خرید و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بوده است.



یحیایی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی شهروندان خاطرنشان کرد: جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به گزارش‌های مردمی، همشهریان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بازارچه میوه و تره‌بار، مراتب را به نماینده شهرداری مستقر در درب ورودی این بازارچه گزارش دهند تا اداره صمت خارگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام کنند.