به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر سه شنبه با تشریح رویکردهای جدید این حوزه در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ گفت: پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند یک مسئله واقعی را حل کند و به بهبود کیفیت آموزش، مدیریت و تربیت دانش‌آموزان منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از پژوهش‌های صرفاً نظری افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، نتایج تحقیقات در گزارش‌ها و قفسه‌ها باقی می‌ماند، در حالی که هدف اصلی پژوهش باید کمک به تصمیم‌سازی مدیران و حل چالش‌های مدارس و ادارات آموزش و پرورش باشد.

شعرانی از آغاز فرآیند تدوین «نظام مسائل آموزش و پرورش استان بوشهر» خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار تلاش می‌شود مسائل و چالش‌های اصلی حوزه‌های آموزشی، پرورشی، اداری، مالی، منابع انسانی و فضاهای آموزشی استان به صورت علمی احصا، اولویت‌بندی و در قالب یک بانک جامع پژوهشی تدوین شود.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: از تمامی معاونت‌ها و ادارات شهرستان‌ها و مناطق درخواست شده است سه مسئله مهم و اولویت‌دار حوزه کاری خود را معرفی کنند تا پژوهش‌های سال آینده دقیقاً در مسیر پاسخگویی به نیازهای واقعی نظام تعلیم و تربیت استان قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش پژوهش در ارتقای کیفیت آموزشی خاطرنشان کرد: تحلیل نتایج امتحانات نهایی، شناسایی عوامل مؤثر بر افت یا پیشرفت تحصیلی، بررسی راهکارهای تحقق عدالت آموزشی، توسعه مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله محورهایی است که در دستور کار شورای تحقیقات استان قرار خواهد گرفت.

شعرانی در پایان تأکید کرد: هدف ما تبدیل گروه تحقیق و پژوهش به اتاق فکر آموزش و پرورش استان بوشهر است؛ جایی که داده‌ها، مطالعات و پژوهش‌ها به تصمیم‌های مؤثر، برنامه‌های اجرایی و اقدامات تحول‌آفرین در مدارس منجر شود.

وی بیان کرد: این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت علمی‌تر، استفاده بهینه از منابع و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در سراسر استان باشد.