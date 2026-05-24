به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه، رویداد ملی «روز مزرعه و انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی» در خرم‌آباد برگزار شد.

مسعود رفیعی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان در این رویداد، بر لزوم تحول در شیوه‌های زراعی استان تأکید کرد.

وی با ترسیم نقشه راهی نوین، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای مخرب کشاورزی سنتی، «حفاظت از خاک» و «تشکیل تعاونی‌های تخصصی» را دو رکن اصلی دستیابی به برند ملی کشاورزی لرستان برشمرد.

این عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان، در تحلیلی جامع از چالش‌های امنیت غذایی، «گاوآهن برگردان‌دار» را عامل اصلی بیماری و فرسایش خاک در اراضی استان معرفی کرد.

رفیعی با اشاره به چالش‌های اقلیمی و محدودیت تأمین کودهای شیمیایی، تداوم استفاده از ادواتی که منجر به تخریب ساختار بیولوژیک خاک می‌شود را تهدیدی جدی برای پایداری تولید دانست.

وی جایگزینی «چیزل» به‌جای گاوآهن برگردان‌دار و اتخاذ استراتژی «کم خاک‌ورزی» را از سال زراعی پیشرو، اصلی علمی برای حفظ رطوبت، سلامت بافت خاک و فراهم‌آوردن بستر مناسب برای تولید پایدار عنوان کرد.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان، همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت پسماند کشاورزی تأکید کرد و بقایای گیاهی را «ماده آلی استراتژیک» خواند.

رفیعی، سوزاندن بقایا را نابودی سرمایه‌های احیاگر زمین دانست و ترویج فرهنگ حفظ حداقل ۳۰ درصد از بقایای محصولاتی نظیر گندم را پروتکلی استاندارد برای مزارع برشمرد.

وی «آیش‌گذاری» را از منظر اقتصادی در کشاورزی مدرن فاقد توجیه دانست و بر عدم بلااستفاده ماندن زمین تأکید کرد.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان، الگوی کشت جایگزین با بهره‌گیری از گیاهان علوفه‌ای نظیر نخود و گلرنگ علوفه‌ای در تناوب‌های زراعی را راهکاری برای پایداری تولید، ایجاد ارزش افزوده بالا برای بهره‌برداران و کاهش حداقل فرسایش خاک عنوان کرد.

رفیعی، خلأهای ساختاری در اقتصاد کشاورزی استان را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تخصصی تأکید کرد.

وی «برندسازی استانی» را مسیری برای توسعه پایدار در کشاورزی لرستان خواند و دستیابی به این جایگاه متمایز و توانمندسازی کشاورزان در بازارهای هدف را مستلزم عبور از خرده‌مالکی سنتی و حرکت به سمت تجمیع پتانسیل‌ها در قالب تعاونی‌های هوشمند دانست. این امر، نقشه راه گذار کشاورزی لرستان از تولید معیشتی به تولید صنعتی و صادرات‌محور محسوب می‌شود.