ایران در تقاطع مهمترین زمان و مکان تاریخ؛«شهید رئیسی» مدیر تراز انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عبدالمالکی شامگاه یکشنبه در اجتماع بزرگ‌مردم انقلابی شاهرود در میدان امام(ره) ضمن اشاره به جنگ تحمیلی سوم و سالگرد شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت بیان کرد: شهید رئیسی رئیس جمهور تراز اتقلاب اسلامی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند ویژگی های شهید رئیسی هستیم تاکید کرد: امروز کشورمان در تقاطع مهمترین زمان و مهمترین مکان قرار دارد و همانطور که مردم ما مردمی انقلابی هستند مدیران ما هم باید در تراز انقلاب باشند.

وزیر کار دولت سیزدهم با بیان اینکه ایرانیان در طول پنج هزار سال اخیر ویژگی هایی مانند یکتا پرست و موحد بودن و دوری از خودپرستی داشتند گفت: ایرانیان در طول تاریخ هرگز مردمی منزوی و بی تفاوت به دنیا نبودند و همیشه ایرانیان دنبال صلح و سعادت بشری بودند و این ویژگی ها تا کنون وجود دارد.

عبدالملکی با بیان اینکه سومین ویژگی ایرانیان کسب علم است بیان داشت: بسیاری از شاخه های علوم پایه مانند شیمی و ریاضی و ... همگی متعلق به دانشمندان ایرانیان است و چهارم ایرانیان همواره اهل ادب و ادبیات هستند.

وی با بیان اینکه امروز هم ایرانیان به این چهار ویژگی شهره هستند افزود: این ویژگی ها سبب شده تا ایرانیان همواره متمدن باشند و تمدن ها را رقم بزنند که از جمله آنها می توان به تمدن باستان، تمدن اسلام و تمدن نوین اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب ایجاد شده است لذا مهم است که چه کسی در ایران حاکمیت داشته باشد.

وزیر کار دولت سیزدهم با بیان اینکه امروز نیاز داریم رهبران صالحی داشته باشیم گفت: بعد از پیروزی انقلاب سه نفر که نیابت از امام زمان(عج) داشتند بر کشورمان حاکمیت کرده و می کنند اما نیاز است که مدیران ما هم در تراز انقلاب باشند مانند آنچه شهید رئیسی بود.

عبدالمالکی با بیان اینکه در دوران جدید دو رئیس جمهور در تراز ملت انقلابی ایران وجود داشت که یکی شهید رجایی و دیگری شهید رئیسی بود ابراز داشت: ولی فقیه و نایب امام زمان(عج) در طول دو سال ۱۰۰ صفت را در وصف شهید رئیسی بیان کردند و این نشان از اهمیت نقش ایشان دارد.