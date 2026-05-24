کشف قاچاق چوب در سمنان و سرخه؛ ۲ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل مطواعی شامگاه یکشنبه در انجام یک ماموریت اداری از گشت و بازرسی تاغزارهای حدفاصل روستای صوفی آباد تا کشتارگاه خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی در حاشیه راه آهن متوجه پراید سواری مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان از کشف چوب تاغ در این سواری خبر داد و اضافه کرد: ۲۰۰ کیلوگرم تاغ در این خودرو به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.

مطواعی اظهار کرد: یک دستگاه اره برقی، یک دستگاه کاری ویژه حمل چوب با قابلیت مونتاژ در محل دیگر کشفیات این پرونده بوده است.

وی از دستگیری دو متخلف خبر داد و افزود: پرونده متخلفان به ماموران انتظامی پاسگاه سرخه تحویل داده شده است.