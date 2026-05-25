به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهرابیبیدار با اشاره به جزئیات اجرای طرح «سامان» در استان همدان اظهار کرد: در مرحله نخست اجرای طرح سامان، با بررسی دقیق سوابق یک سال گذشته شامل تعداد قطع کلیدهای حفاظتی، میزان انرژی توزیعنشده و مدتزمان خاموشیها، ۳۳ فیدر پرعارضه در شبکه برق استان شناسایی شد که از این میان، ۴ فیدر در اولویت فوری تعمیرات قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین در پایش شبکه افزود: بازدید از این فیدرها توسط تیمهای فنی مجرب و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته پایش وضعیت، از جمله دستگاه نشتیاب آلتراسونیک و دوربینهای ترموویژن انجام شده و نتایج ارزیابیها در سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) به ثبت رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ادامه داد: علل ریشهای بروز خاموشیها در کارگروههای تخصصی مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس آن، یک برنامه جامع تعمیراتی شامل نیازسنجی تجهیزات و کالا، تعیین ترکیب اکیپهای اجرایی و زمانبندی دقیق تدوین شده است.
سهرابیبیدار در خصوص اقدامات میدانی انجامشده در این حوزه خاطرنشان کرد: تاکنون تعمیرات گروهی فیدرهای «طاسبندی»، «دشته»، «دهریز»، «برکتآباد» و «جاده ساوه» با مشارکت و حضور اکیپهای سایر واحدهای اجرایی به پایان رسیده و عملیات تعمیر فیدرهای «بابانظر» و «همهکسی» طی هفته جاری انجام خواهد شد و برنامهریزی برای اصلاح سایر فیدرها نیز در دست اقدام است.
وی در پایان با بیان اینکه هدف نهایی اجرای این طرح، بهبود قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان است، تصریح کرد: میزان اثربخشی طرح «سامان» به صورت مستمر و از طریق پایش شاخصهای کاهش تعداد و مدتزمان خاموشیها ارزیابی خواهد شد.
نظر شما