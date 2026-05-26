تصویرگری با هوش مصنوعی در قاب «لوح علوی»؛ دلیل مغفول ماندن غدیر چیست؟

محمدمهدی میرزایی دبیر بخش لوح علوی تجسمی و نگارگری جشنواره «روایت علوی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جشنواره بیان کرد: خوشبختانه کلمه لوح مدتی است که در فرهنگ ایرانی اسلامی مستعمل شده است، به همین دلیل هم ما برای انتخاب این بخش از آن استفاده کردیم. واژگانی در عرصه تصویرگری، نقاشی و نگارگری که الان آنها را تفکیک می‌کنیم واژگانی متأخر هستند.

وی گفت: در سده های اولیه اسلام سبک‌های مختلف نقاشی وارد تمدن اسلامی شد، سبک و سیاق نگارگری چینی (مینیاتور) آمد، سبک‌های مختلف هرات، اصفهان، تبریز و ... در نقاشی آمدند. تصویرگری و عناوین آن در ابتدا آن‌قدر قابل تفکیک نبودند ولی به منظور اینکه ما در جشنواره بخش های مختلف داشته باشیم، به صورت تفکیک شده آنها را مطرح کردیم.

میرزایی توضیح داد: در این جشنواره بخش حرفه‌ای نگارگری فیزیکی با پارچه و رنگ و ... داریم، عنوان دوم تصویرگری دیجیتال است که از سبک‌های سنتی الهام می‌گیرد ولی تکنیک اجرا دیجیتال است. بخش سوم هم ممکن است برای هنرمندان چالش برانگیز باشد؛ تصویرگری با هوش مصنوعی که البته صرف خروجی هوش مصنوعی کافی نیست، هنرمند می‌تواند از هوش مصنوعی کمک بگیرد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره بخش کودک و نوجوان هم دارد که تا سن ۱۴ سال برای نقاشی کودک در نظر گرفته شده است، بیان کرد: ما برای مسابقه ۱۲ متن اصلی در نظر گرفتیم که مخاطبان می توانند با وفاداری به آن وقایع را تصویر کنند.

دبیر بخش لوح علوی جشنواره «روایت علوی» درباره ضرورت استفاده از ابزار هنر برای روایت علوی گفت: ما در نقاشی‌های دوره های مختلف تاریخی وقایع متفاوتی را به تصویر کشیدیم اما برخی از این وقایع مرتبط با واقعه غدیر و حواشی قبل و بعد از آن مغفول مانده‌اند که می‌توان گفت در این راستا ارتباط بین مورخان، محققان و هنرمندان درست شکل نگرفته است.

میرزایی در پایان عنوان کرد: بنابراین ما تلاش داریم، تسلط بر روایت را که در تاریخ واقعه غدیر مولا علی (ع) وجود دارد به هنرمندان معرفی کنیم. بنابراین هنرمندان می‌توانند از همه سبک ها در تصویرگری این ۱۲ متن استفاده کنند.

نخستین جشنواره «روایت علوی» با هدف ترویج جریان هنر شیعی انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالب‌های هنری برگزار می‌شود.