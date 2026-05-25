به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این فعالان پس از بازگشت، شهادت‌هایی تکان‌ دهنده از شرایط بازداشت خود در اراضی اشغالی فلسطین ارائه کردند؛ بازداشتی که پس از توقیف کشتی آنان در دریای مدیترانه و در مسیر تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه صورت گرفت.

به گفته فعالان، نیروهای صهیونیست هنگام تسلط بر کشتی در ۱۸ مه، به خشونت شدید علیه فعالان حامی فلسطین متوسل شدند که به زخمی شدن شماری از آنان منجر شد.

منابع مربوط به این کارزار اعلام کردند دو فعال فرانسوی همچنان به دلیل شدت جراحات ناشی از روند بازداشت و انتقال، در یکی از بیمارستان‌های ترکیه تحت درمان هستند.

مریم حاجال، فعال و ارائه‌ دهنده خدمات درمانی، گفت بازداشت ‌شدگان در شهر اسدود تحت نظارت مستقیم پلیس رژیم اسرائیل و وابسته به ایتمار بن‌گویر، وزیر (به اصطلاح) امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در شرایطی سخت نگهداری شدند.

او تاکید کرد که فعالان در کانتینرهای سیاه و بسته قرار داده شدند؛ اقدامی که با هدف آزار، تحقیر و سلب کرامت انسانی آنان انجام شد.

همچنین «آدریان برتیل»، فعال ۳۳ ساله فرانسوی گفت که نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل او را در اتاق‌هایی تاریک به ‌شدت کتک زدند و هم‌زمان توهین‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه علیه شرکت‌ کنندگان مطرح کردند.

او افزود: روش‌های بازجویی و برخورد با فعالان برای شکستن اراده آنان و جلوگیری از تکرار تلاش‌های همبستگی با مردم فلسطین طراحی شده بود.

یاسمین اسکولا، دیگر فعال فرانسوی، آنچه را که رخ داد، شکلی آشکار از شکنجه توصیف کرد.

او گفت بازداشت‌ شدگان مجبور شدند تا ۳۶ ساعت پیاپی با دست‌های بسته از پشت باقی بمانند؛ وضعیتی که حتی هنگام خواب و استفاده از سرویس‌های بهداشتی نیز ادامه داشت و باعث دردهای شدید جسمی و فشار روانی گسترده بر بازداشت‌شدگان از ملیت‌های مختلف شد.

انتشار ویدئوهایی از سوی ایتمار بن‌گویر که فعالان را در وضعیت‌های تحقیرآمیز و در حالی که روی زانو نشسته بودند نشان می‌داد، موجی از محکومیت دیپلماتیک و حقوقی را برانگیخت.