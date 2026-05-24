۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

وزرای خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی:

تحقیر اعضای ناوگان صمود توسط بن گویر، حمله‌ای به کرامت انسانی است

وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در بیانیه ای اعلام کردند: تحقیر عمدی اعضای ناوگان صمود توسط بن گویر، حمله‌ ای شرم‌ آور به کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ما اقدامات وزیر افراطی بن گویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) علیه اعضای ناوگان صمود را محکوم می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در این خصوص آمده است: تحقیر عمدی که توسط بن گویر انجام شد، حمله‌ ای شرم‌ آور به کرامت انسانی است.

این در حالیست که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه دیروز شنبه اعلام کرد: من به همتای ایتالیایی خود می‌ پیوندم و از اتحادیه اروپا می‌ خواهم که «بن گویر» (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) را تحریم کند. «بن گویر»به دلیل رفتار غیرقابل قبولش با فعالان در ناوگان صمود، از ورود به فرانسه منع شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه چهارشنبه پیش نیز در اعتراض به نحوه برخورد با مسافران ناوگان جهانی «صمود»، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرده بود.

پیش از این، ایتالیا نیز سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار ویدئوی ایتامار بن گویر احضار کرده بود.

انتشار تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود، واکنش های جهانی را به همراه داشت.

