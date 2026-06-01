به گزارش خبرگزاری مهر، «میدل ایست آی» در گزارشی نوشت: شماری از فعالان استرالیایی شرکت‌کننده در ناوگان جهانی صمود که قصد داشت به غزه کمک‌رسانی کند، به یک شکایت ارائه‌شده به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه پیوسته‌اند. در این شکایت، آن‌ها مدعی شده‌اند که هنگام بازداشت توسط رژیم صهیونیستی، مورد آزار جنسی و شکنجه قرار گرفته‌اند.

به گفته سازمان دهندگان ناوگان صمود، پرونده ارائه‌شده شامل شهادت بازماندگان، گزارش‌های پزشکی و اظهارات رسمی حقوقی است که پس از ممانعت اسرائیل از ورود این کاروان‌های امدادی به غزه در بهار ۲۰۲۶ جمع‌آوری شده است.

در این گزارش ادعا شده که حدود ۴۳۰ فعال پس از توقیف کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی توسط نظامیان صهیونیست بازداشت و سپس به استانبول مسترد شده‌اند. برخی از آنان پس از آزادی، از ضرب‌وشتم، شلیک گلوله‌های پلاستیکی و آزار جنسی در دوران بازداشت خبر داده‌اند.

وکلای این پرونده گفته‌اند که این شواهد، اتهاماتی از جمله «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و شکنجه» را مطرح می‌کند و با روایت رسمی رژیم صهیونیستی درباره رفتار با بازداشت‌شدگان در تضاد است.

در میان ادعاها همچنین به تزریق «ماده‌ای نامشخص» به یکی از فعالان استرالیایی اشاره شده که ماهیت و آثار آن هنوز روشن نشده است.

در این گزارش همچنین به قرار گرفتن اسرائیل در فهرست نظارت سازمان ملل درباره خشونت جنسی در درگیری‌ها اشاره شده است؛ ادعایی که با گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مرتبط دانسته شده است.