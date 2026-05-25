به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه استرالیایی «اس‌ بی‌ اس نیوز»، فعالان استرالیایی حاضر در ناوگان جهانی صمود که از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند، از بدرفتاری نیروهای صهیونیست در زمان بازداشت خبر دادند.

ویولت کوکو، فعال استرالیایی در فرودگاه ملبورن اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی آنان را مورد ضرب‌ و شتم، شکنجه و آزار جنسی قرار دادند.

وی همچنین گفت: برخی فعالان از دریافت داروهای ضروری مانند انسولین و داروی فشار خون محروم شده بودند.

گِما اوتول نیز اظهار داشت که پس از رفتارهایی که در اراضی اشغالی با او شده، دچار آسیب روحی و روانی شده است.

وی افزود: فعالان در زمان بازداشت هدف خشونت فیزیکی و جنسی قرار گرفتند.

سوریا مک‌اوِن نیز با اشاره به اینکه برای سومین بار با هدف رساندن کمک به غزه به ناوگان جهانی صمود پیوسته بود: گفت نیروهای اسرائیلی او را ۸۰ ساعت بازداشت و در این مدت مورد ضرب‌ و شتم قرار دادند.

این فعالان همچنین اعلام کردند که در دوره بازداشت، آب و غذای کافی در اختیار آنان قرار نگرفته است.