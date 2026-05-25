تکذیب خبر نهایی شدن نمایشگاه حضوری کتاب ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، از صبح دیروز (یکشنبه ۳ خردادماه) مطالبی در برخی رسانهها مبنی بر برگزاری حضوری سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در شهریورماه و در محل مصلای امام خمینی (ره) منتشر شده است.
این معاونت ضمن احترام به تلاشهای جامعه رسانهای کشور در پوشش رویدادهای فرهنگی، تأکید میکند که اخبار مذکور فاقد وجاهت رسمی است. تصمیمگیری در خصوص زمان و مکان نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، فرآیندی تخصصی و کلان است که منوط به بررسیهای کارشناسی، تأمین زیرساختهای لازم و در نهایت تصویب در شورای سیاستگذاری نمایشگاه است. بدیهی است، طبق صحبتهای انجام شده، این نمایشگاه در سال جاری برگزار خواهد شد؛ اما تا زمان نهاییشدن زمان و مکان برگزاری در شورای مذکور، هرگونه گمانهزنی و انتشار اخباری از این دست، غیرمعتبر است.
در همین راستا، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی، بهعنوان مجرای رسمی اطلاعرسانی این مجموعه، یادآور میشود که اعلام زمان و مکان برگزاری چنین رویداد بزرگ و ملی، موضوعی حساس و کلیدی است که فراتر از گفتوگوهای حاشیهای یا برداشتهای غیردقیق از صحبتهای غیررسمی است. انتشار انحصاری چنین خبر مهمی در یک رسانه خاص، با اصول حرفهای اطلاعرسانی همخوانی ندارد و طبیعتا این کار از سوی یک نهاد فرهنگی مانند معاونت امور فرهنگی انجام نمیشود. شایسته است اصحاب رسانه ضمن ارج نهادن به مؤلفه سرعت در کار خبری، التزام به دو اصل بنیادین «دقت» و «صحت» را که ضامن اعتماد عمومی است، سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
از اهالی محترم رسانه و اصحاب فرهنگ درخواست میشود که هرگونه اخبار مرتبط با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را فقط از طریق پایگاه اطلاعرسانی رسمی این معاونت دنبال کرده و از بازنشر اخبار غیرموثق پرهیز کنند. اطمینان میدهیم هرگونه تصمیمگیری در این باره، بلافاصله پس از نهایی شدن و تأیید مراجع ذیصلاح، بهصورت رسمی و شفاف به اطلاع عموم مردم و اهالی فرهنگ خواهد رسید.
در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات بیدریغ تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه که در این روزهای پرکار، با جدیت و پشتکار فراوان در حال پوشش اخبار «هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» هستند، تأکید میکنیم که بروز چنین برداشتهای غیردقیق و خطاهای احتمالی در فرآیند اطلاعرسانی، طبیعتاً ناشی از فشار کاری و فضای پرشتاب این روزهای خبری بوده و قطعاً بدون هیچگونه قصد و غرضی صورت گرفته است. ما قدردان تلاش تمامی عزیزان رسانهای برای اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی هستیم و امیدواریم این تعامل حرفهای و همدلانه در آینده نیز مستدام باشد.
