۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

هنوز جایگاه کتاب در میان کودکان و نوجوانان حفظ شده است

امیرخانی گفت: با توجه به نگرانی‌هایی که درباره کاهش تیراژ و کمرنگ شدن نقش کتاب در برابر فضای مجازی وجود دارد، جای امیدواری این است که هنوز جایگاه کتاب در میان کودکان و نوجوانان حفظ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، عصر امروز یکشنبه سوم خرداد از بخش های مختلف نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان میناب ۱۶۸ بازدید کرد.

امیرخانی در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:نمایشگاه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در افزایش سرانه مطالعه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان داشته باشد. هرچند نمی‌توان میزان دقیق این تأثیر را مشخص کرد، اما با توجه به نگرانی‌هایی که درباره کاهش تیراژ کتاب و کمرنگ شدن نقش کتاب در برابر فضای مجازی وجود دارد، جای امیدواری این است که هنوز جایگاه کتاب در میان کودکان و نوجوانان تا حد زیادی حفظ شده است.

وی افزود:این نمایشگاه، به‌ویژه در کنار نمایشگاه مجازی خانه‌کتاب، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: امسال که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را نداشتیم، نمایشگاه مجازی به‌تنهایی در حوزه کودک و نوجوان پاسخگو نیست، اما نمایشگاه حضوری کانون می‌تواند این خلأ را جبران کند. وی بیان کرد:طبیعتاً بازدید مستقیم کودکان و نوجوانان از نمایشگاه، تأثیر بسیار بیشتری دارد. اگر اطلاع‌رسانی گسترده‌تری انجام می‌شد، استقبال کودکان بیشتر می‌شود.

امیرخانی گفت:خوشبختانه ساعت کاری نمایشگاه تا ۹ شب مناسب است. همچنین یکی از دوستان اشاره کرد که احتمال برگزاری این برنامه در سایر استان‌ها نیز وجود دارد که ایده بسیار خوبی است.

زینب رازدشت تازکند

