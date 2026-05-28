به گزارش خبرگزاری مهر، «گروه بلدوزرها» اثری که با نگاهی روایی به زندگی شهید براتعلی داودی، معروف به «ماشال»، و تأثیر او بر شکلگیری مسیر فکری و نویسندگی محسن ذوالفقاری میپردازد.
این کتاب روایت دو نسل از یک محله است؛ روایتی که در آن یک نوجوان، برخلاف فضای رایج گروه جهادی «ماشال»، نه برای حضور در کارهای سخت و میدانی، بلکه برای ورود به جهان کتاب و نوشتن، به او نزدیک میشود.
شهید براتعلی داودی که در میان اطرافیانش با لقب «ماشال» شناخته میشد، گروه جهادی خود را با جوانانی تشکیل داده بود که بهواسطه توان جسمی و روحیه پهلوانی، به «گروه بلدوزرها» شهرت پیدا کردند. با این حال، کتاب نشان میدهد که ارتباط او با نوجوانان تنها به فعالیتهای میدانی محدود نبود و توانست بر مسیر فکری و فرهنگی اطرافیان خود نیز اثر بگذارد.
در «گروه بلدوزرها»، محسن ذوالفقاری از تجربه زیسته خود در کنار شهید داودی سخن میگوید؛ تجربهای که بعدها او را به مسیر تحقیق و نویسندگی رساند. نویسنده در این اثر تلاش کرده ضمن روایت زندگی شهید داودی، به فرایند شکلگیری هویت فکری و فرهنگی یک نوجوان در بستر یک رابطه انسانی نیز بپردازد.
این کتاب با حمایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تولید شده و از تازهترین آثار نشر نشان به شمار میرود.
نظر شما