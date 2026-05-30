رضایت دادستان کل از سامانه گزارش احتکار

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، روز شنبه به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در این جلسه، ضمن تبریک پیشاپیش عید ولایت و امامت، عید سعید غدیر خم، با اشاره به مسائل روز کشور اظهار کرد: امیدواریم حقوق ملت ایران در مذاکرات به طور کامل تأمین شود. مذاکرهکنندگان کشورمان با جدیت در حال تلاش برای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم هستند که برای آنان آرزوی موفقیت داریم.
وی به موضوع کاری از جمله موضوع آمار در دادسراها اشاره کرد و گفت: حق مردم نباید در مسیر بهبود ظاهری یا صوری آمارها تضییع شود. بر همین اساس، معاونت نظارت بر امور دادسراها و ضابطین باید با دقت و جدیت بیشتری این مسئله را پیگیری کرده و مانع از هرگونه تضییع حقوق مردم در این حوزه شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت قانونمداری در تمامی بخشها اظهار کرد: بدون تردید، آنچه موجب تقویت امنیت روانی جامعه میشود، اجرای قانون، قانونمداری و الزام همگان به رعایت آن است بهخصوص از ناحیه مسئولین و کارکنان نظام.
موحدیآزاد در ادامه به موضوع احتکار و گرانفروشی پرداخت و گفت: سامانه گزارش احتکار که در سایت دادستانی کل کشور راهاندازی شده، بسیار نتیجه بخش بوده و مردم گزارشهای خوبی در این زمینه ارسال کردهاند. این مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات و برخورد با اخلالگران اقتصادی و نظارت بر آن داشته باشد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکننده باید نظارت مستمر و مؤثری بر بازار داشته باشند. همچنین دادسراها نیز باید در مواجهه با جرائم سازمانیافته اقتصادی با قاطعیت و سرعت عمل بیشتری ورود کنند.
وی با تأکید بر ضرورت دقت در انعکاس اخبار اقتصادی اظهار کرد: اطلاعرسانی درباره موضوعاتی همچون احتکار و نابسامانیهای بازار باید با دقت و ظرافت لازم انجام شود، چراکه تا پیش از احراز جرم، نباید با انتشار اخبار نادقیق یا شتابزده، جامعه را دچار تشویش کرد یا به تولیدکنندگان، بازاریان و فعالان اقتصادی احساس ناامنی و نگرانی القا شود.
دادستان کل کشور همچنین نظارت بر تأمین کالاهای اساسی را از اولویتهای مهم دانست و گفت: در شرایط فعلی، جلوگیری از قاچاق اهمیت ویژهای دارد. کشور از نظر تولید و منابع کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد و آنچه باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از قاچاق این کالاها و صیانت از چرخه توزیع صحیح آنهاست.
موحدیآزاد در ادامه به موضوع پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و افزود: مسئولان ذیربط باید در این حوزه تلاش بیشتری داشته باشند. همانگونه که امنیت فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه استفاده از این فضا نیز بسیار مهم است. از این رو، پدافند غیرعامل باید با ورود جدیتر، برای کاهش آسیبپذیریها و ارتقای امنیت در این حوزه اقدام کند.
وی در پایان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل کشور تاکنون در مسیر اجرای این سند، وظایف خود را بهخوبی انجام داده است و لازم است این روند با جدیت، دقت و پیگیری مستمر ادامه یابد.
در ادامه این جلسه، معاونین دادستانی کل کشور نیز هر یک به ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده و پیگیریهای جاری در حوزه مسئولیت خود پرداختند و آخرین وضعیت موضوعات و مسائل مرتبط با مأموریتهای محوله را تشریح کردند. همچنین اخبار روز و روند رسیدگی به پروندهها مورد بررسی قرار گرفت.
