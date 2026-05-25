به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان تنگستان با تبیین موانع موجود در مسیر توسعه جمعیت اظهار کرد: اگرچه فشارهای اقتصادی، اشتیاق عمومی برای فرزندآوری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اما نباید ازیاد برد که ریشه‌های عمیق اعتقادی و ایمانی مردم، همچنان پیشران اصلی در این عرصه است، لذا وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که با تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، بار مشکلات خانواده‌ها را در این مسیر مقدس سبک‌تر کنند.

وی ضمن انتقاد از هرگونه عملکرد رفع‌تکلیفی، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مدیران موظف‌اند علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دقیق از اقدامات گذشته، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشنهادی خود برای سال ۱۴۰۵ را با رویکرد خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم تدوین کنند.

فرماندار تنگستان افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در خصوص خدمات پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌ها، حق مسلم مردم است و هیچ دستگاهی در این زمینه نباید کوتاهی کند و ملاک ارزیابی مدیران، میزان همکاری و گره‌گشایی از کار مردم در این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به طرح «کارت امید مادر» به عنوان یکی از راهکارهای نوین حمایتی در سطح شهرستان و ویژگی‌های این طرح، ابراز امیدواری کرد : با اجرای دقیق آن، بخشی از دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مادران خانواده‌های پرجمعیت مرتفع شود.

فرماندار تنگستان با رویکردی تشویقی، از همکارانی که در سال گذشته با تشکیل خانواده به سنت حسنه ازدواج عمل کرده‌اند، با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.

وی تشکیل خانواده را هسته‌ مرکزی سیاست‌های جوانی جمعیت دانست و این اقدام را گامی نمادین در جهت فرهنگ‌سازی در ادارات عنوان کرد.