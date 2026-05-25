استاندار خراسان شمالی از مجتمع فرهنگی آموزشی شهیدین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح دوشنبه در بازدید از مجتمع فرهنگی آموزشی شهیدین وابسته به اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالی در این بازدید ضمن بررسی موانع و نیازهای موجود، قول مساعد برای پیگیری و رفع مشکلات مجتمع مذکور را به مدیران اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان داد.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی در استان، حمایت از مجموعه‌های فعال در حوزه تربیتی و فرهنگی را ضروری دانست.

در این بازدید، مسئولان مجتمع شهیدین نیز گزارشی از وضعیت موجود، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این مجموعه ارائه کردند.