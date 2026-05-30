به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح‌های بخش کشاورزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: راه‌اندازی پالایشگاه دام یکی از مهم‌ترین مطالبات از مجموعه جهاد کشاورزی است و تحقق این طرح می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از زنده‌فروشی و خام‌فروشی دام در استان داشته باشد.

وی افزود: خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه دامپروری برخوردار است، اما بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها مستلزم ایجاد صنایع تکمیلی و فرآوری است تا ارزش افزوده تولیدات دامی در داخل استان باقی بماند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: پالایشگاه دام علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصادی مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

نوری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز پرتودهی شیروان اشاره کرد و گفت: این طرح باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، زیرا بخش قابل توجهی از مردم استان در حوزه کشاورزی فعالیت دارند و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند ماندگاری و کیفیت محصولات را افزایش دهد.

وی افزود: خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های فراوانی در تولید محصولات کشاورزی است و باید با بهره‌گیری از روش‌های علمی و روزآمد، زمینه کاهش خسارت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر توسعه صنعت مرغ تخم‌گذار تاکید کرد و گفت: ایجاد واحدهای جدید در این بخش باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های متولی با هدایت و جذب سرمایه‌گذاران، زمینه رفع نیازهای استان در این حوزه را فراهم کنند.

نوری بیان کرد: تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های کشاورزی و دامپروری از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی خراسان شمالی است و اجرای طرح‌هایی همچون پالایشگاه دام، مرکز پرتودهی و واحدهای مرغ تخم‌گذار می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.