۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

استاندار خراسان شمالی:پالایشگاه دام مانع خام‌فروشی و زنده‌فروشی می‌شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی پالایشگاه دام گفت: اجرای این طرح می‌تواند از خام‌فروشی و زنده‌فروشی دام جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح‌های بخش کشاورزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: راه‌اندازی پالایشگاه دام یکی از مهم‌ترین مطالبات از مجموعه جهاد کشاورزی است و تحقق این طرح می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از زنده‌فروشی و خام‌فروشی دام در استان داشته باشد.

وی افزود: خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه دامپروری برخوردار است، اما بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها مستلزم ایجاد صنایع تکمیلی و فرآوری است تا ارزش افزوده تولیدات دامی در داخل استان باقی بماند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: پالایشگاه دام علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصادی مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

نوری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز پرتودهی شیروان اشاره کرد و گفت: این طرح باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، زیرا بخش قابل توجهی از مردم استان در حوزه کشاورزی فعالیت دارند و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند ماندگاری و کیفیت محصولات را افزایش دهد.

وی افزود: خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های فراوانی در تولید محصولات کشاورزی است و باید با بهره‌گیری از روش‌های علمی و روزآمد، زمینه کاهش خسارت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر توسعه صنعت مرغ تخم‌گذار تاکید کرد و گفت: ایجاد واحدهای جدید در این بخش باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های متولی با هدایت و جذب سرمایه‌گذاران، زمینه رفع نیازهای استان در این حوزه را فراهم کنند.

نوری بیان کرد: تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های کشاورزی و دامپروری از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی خراسان شمالی است و اجرای طرح‌هایی همچون پالایشگاه دام، مرکز پرتودهی و واحدهای مرغ تخم‌گذار می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

