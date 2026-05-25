خصومت امارات با شیعیان پاکستان؛ «اخراج» بهای میانجیگری در بحران منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که روند اخراج شیعیان پاکستانی از امارات در طول تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران شدت گرفت.

در این گزارش به نقل از برخی از این افراد آمده است، آنها بدون دریافت هیچ توضیحی از سوی امارات، بازداشت شده اند و اموالشان مصادره شده است.

در همین راستا دیده‌بان حقوق بشر در حال بررسی گزارش‌های بسیار نگران‌کننده در این خصوص است.

در گزارش رویترز آمده است، بیش از ۱۰۰ تن از شیعیان پاکستانی پس از از دست دادن شغل خود، بدون وسایل یا پس‌اندازی که طی سال‌های متمادی کار در امارات جمع‌آوری کرده بودند، از این کشور خارج شدند. این افراد تنها بخشی از هزاران شیعه‌ای هستند که احتمالاً در طول جنگ علیه ایران از امارات اخراج شده اند.

شورای اتحاد مسلمانان اعلام کرد، از ۲۸ فوریه یعنی شروع حملات آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، حدود ۷۵۰۰ شیعه پاکستانی از ابوظبی اخراج شده‌اند.

یک مقام برجسته دولت پاکستان که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رویترز گفت که اسلام آباد پس از انتقال هزاران پاکستانی اخراج شده از امارات، در حال بررسی وضعیت است.

در همین راستا، فلاح سید، مسئول حقوق بشر در نهاد حقوقی منا اظهار داشت، اقدامات امنیتی علیه شیعیان در امارات چیز جدیدی نیست. این سازمان طی سال های گذشته مواردی از دستگیری‌های خودسرانه و ناپدید شدن‌ اتباع خارجی به ویژه شیعیان را مستند کرده است.

در این گزارش آمده است، یک کارگر پاکستانی تاکید کرد که مسئولان اماراتی از او در مورد حقوق و حواله‌های پولی که ارسال می‌کرد، سوال کردند و پرسیدند که آیا به ایران کمک مالی می‌کند یا خیر!

پیشتر نیز گزارش شده بود که امارات از ایفای نقش میانجیگر از سوی پاکستان برای حل بحران تجاوز علیه ایران خشمگین است.