عارضه «گردن پیامکی» را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه استفاده از تلفن همراه و رایانه به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است؛ تغییر سبک زندگی ناشی از این موضوع، می‌تواند مشکلات جدی در سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد کند. در این میان، ستون فقرات و به‌ ویژه ناحیه گردن، بر اثر استفاده طولانی‌مدت از این ابزارها به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرند.

ایمان رضایی، متخصص فیزیوتراپی گفت: گردن پیامکی (Text Neck) سندرمی است که در اثر استفاده مداوم از وسایل دیجیتال ایجاد می‌شود، چرا که هنگام کار با تلفن همراه، سر معمولاً به سمت جلو خم می‌شود. در این وضعیت، فشار وارد بر مهره‌های گردن به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و در درازمدت منجر به گردن‌درد، سردرد و حتی تغییر در راستای طبیعی ستون فقرات و عوارض ناشی از آن می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص و مجازی شدن کلاس‌های مدارس، بروز این مشکلات در دانش‌آموزان نیز افزایش یافته است. این موضوع برای والدین اهمیت دوچندانی دارد؛ چرا که برخلاف فضای مدرسه که دانش‌آموز ملزم به رعایت اصول نشستن روی صندلی است، در کلاس‌های مجازی ممکن است دانش‌آموزان در وضعیت‌های فیزیکی نامناسبی قرار گیرند.

رضایی ادامه داد: برای مثال، نشستن روی زمین و قرار دادن رایانه در سطحی پایین‌تر از چشم، باعث می‌شود فرد مدت‌ زمان زیادی سر را برای دیدن صفحه نمایش خم نگه دارد. این مسأله با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی و افزایش استفاده از بازی‌های دیجیتال، حتی بیش از پیش صدق می‌کند.

وی افزود: برای کاهش خطرات ناشی از استفاده طولانی‌مدت از ابزارهای دیجیتال، رعایت اصول ارگونومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه با یک جستجوی ساده می‌توان استانداردهای لازم برای ارتفاع صندلی، میز و نحوه صحیح قرارگیری صفحه نمایش، کیبورد و موس را دریافت کرد. رعایت این اصول، به‌ویژه برای مشاغلی مانند کارمندان بانک که ساعات متمادی با رایانه کار می‌کنند، حیاتی است.

رضایی گفت: یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، مدیریت زمان استفاده و ایجاد وقفه‌های کوتاه برای تغییر وضعیت بدن است. توصیه می‌شود پس از هر ۲۰ دقیقه استفاده، فرد وضعیت نشستن خود را تغییر دهد، به نقطه‌ای دوردست نگاه کند و حرکات کششی ملایمی برای گردن و ستون فقرات در جهات مختلف انجام دهد.

این متخصص فیزیوتراپی همچنین، انجام تمرینات تخصصی کششی و قدرتی برای تقویت عضلات گردن، شانه‌ها و اصلاح پوسچر (وضعیت بدن)، را مهم ارزیابی کرد و گفت: این تمرینات نقش بسزایی در پیشگیری و حتی درمان مشکلات عضلانی دارد. در نهایت، تشویق افراد به فعالیت‌های بدنی و کاهش زمان خیره شدن به صفحات نمایش ضروری است.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه فرد دچار دردهای مزمن، سردرد یا تغییرات مشهود در وضعیت فیزیکی بدن شد، مراجعه زودهنگام به پزشک یا فیزیوتراپیست الزامی است؛ چرا که تشخیص و مداخله به‌ موقع، علاوه بر افزایش اثربخشی درمان، دوره بهبودی را نیز کوتاه‌تر می‌کند.