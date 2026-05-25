۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

افزایش بیش از یک درصدی قیمت طلا در سایه ابهامات مذاکرات صلح

با تضعیف دلار و کاهش قیمت نفت، بهای طلا بیش از ۱ درصد رشد کرد؛ سرمایه‌گذاران همچنان روند مذاکرات صلح ایران و آمریکا را زیر نظر دارند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر تضعیف دلار و افت بهای نفت، بیش از ۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که سرمایه‌گذاران با دقت در حال بررسی چشم‌انداز پیشرفت در مذاکرات صلح ایران و آمریکا هستند.

بهای هر اونس طلا امروز با ۱.۲۷ درصد افزایش به ۴۵۶۶ دلار و ۸۲ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰.۹۲ درصدی، رقم ۴۵۹۸ دلار و ۵۰ سنت را ثبت کرد. کاهش ارزش دلار آمریکا، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرده و به روند صعودی قیمت آن کمک کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه با کم‌اهمیت جلوه دادن امیدها به دستیابی به پیشرفت قریب‌الوقوع در جنگ سه‌ماهه، به نمایندگان خود دستور داد در دستیابی به هرگونه توافق با ایران عجله نکنند. این اظهارات در حالی بیان شد که ترامپ یک روز پیش از آن، از مذاکره «تا حد زیادی» برای تفاهم‌نامه صلح و بازگشایی تنگه هرمز سخن گفته بود.

در همین حال، قیمت نفت در روز دوشنبه به دلیل خوش‌بینی‌های اولیه به توافق صلح، به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید؛ هرچند دو طرف همچنان بر سر مسائل کلیدی اختلاف نظر دارند.

از سوی دیگر، کوین وارش روز جمعه در مقطعی حساس برای اقتصاد آمریکا به عنوان رئیس فدرال رزرو سوگند یاد کرد؛ اقتصادی که در آن افزایش بهای بنزین ناشی از تنش‌های اخیر، منجر به رشد تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.

در بازار فیزیکی هند، طلا طی هفته گذشته به دلیل نوسانات قیمتی که منجر به افت تقاضا شد، همچنان با تخفیف‌های قابل‌توجهی معامله شد. در سایر بازار فلزات گران‌بها نیز قیمت نقره با ۲.۴۹ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۱۰ سنت رسید و پلاتین با رشدی ۲.۱۰ درصدی، ۱۹۶۸ دلار و ۱۳ سنت معامله شد.

کد مطلب 6840439
محمدحسین سیف اللهی مقدم

    IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      امارات و اسرائیل پول کافی برای جنگ دوباره فراهم کرده اند ولی ترامپ نگران است قبل از جام جهانی دست به حرکت بزند . شما از این فرصت استفاده کنید و ناوگان آمریکا را در خلیج فارس محاصره کنید

