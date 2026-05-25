به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی نوشت: پس از آتش بس آمریکا با ایران، مخالفان جمهوری اسلامی از براندازی در ایران ناامید شده اند.

این رسانه صهیونیستی نوشت باوجود هدف قرار گرفتن برخی از مقامات جمهوری اسلامی، ساختار آن کاملا پابرجاست.

تایمز اسرائیل، تثبیت جمهوری اسلامی در حمله واشنگتن و تل آویو را امری غیرمنتظره حتی برای براندازان دانست و نوشت: مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که آمریکا با آتش بس، آنها را به سخره گرفته است.

مخالفان جمهوری اسلامی در مصاحبه با تایمز اسرائیل، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تغییر نظام سیاسی ایران را نیز رد کرده و اعلام کردند که ساختار حفظ شده و فقط افراد تغییر کرده اند.

تایمز اسرائیل نوشت: مخالفان حکومت ایران معتقدند که جنگ نه تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف نکرده بلکه جایگاه آنرا تقویت کرده است.