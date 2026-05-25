به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به ادامه روند برداشت محصول در خوزستان اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است و دولت امسال محصول آنان را با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران توضیح داد: از روزهای اول از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان متصدی پرداخت مطالبات، پیگیری‌های لازم انجام شده است و وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تسریع در پرداخت‌ها شد.

موسوی‌زاده در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مطالبات کشاورزان زحمتکش در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و پرداخت شود.