۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

موسوی‌زاده: ۵۰۴ همت اعتبار برای خرید تضمینی گندم تصویب شد

اهواز - نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی گندم و در صورت نیاز به واردات، مبلغ ۵۰۴ همت اعتبار اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به ادامه روند برداشت محصول در خوزستان اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است و دولت امسال محصول آنان را با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران توضیح داد: از روزهای اول از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان متصدی پرداخت مطالبات، پیگیری‌های لازم انجام شده است و وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تسریع در پرداخت‌ها شد.

موسوی‌زاده در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مطالبات کشاورزان زحمتکش در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و پرداخت شود.

