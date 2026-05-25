به گزارش خبرنگار مهر، روحالله مهری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز رسمی طرح خرید تضمینی گندم در استان از فردا سه شنبه خبر داد و اظهار کرد: خرید تضمینی گندم همزمان با بهرهبرداری از یکی از سیلوهای دولتی استان آغاز میشود.
وی با اشاره به جایگاه گلستان در تولید گندم باکیفیت کشور افزود: گندم تولیدی گلستان به عنوان یکی از مرغوبترین محصولات کشور شناخته میشود و امسال نیز برنامهریزی گستردهای برای خرید محصول کشاورزان انجام شده است.
مهری ادامه داد: برای اجرای مطلوب این طرح، ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان پیشبینی شده تا گندم کشاورزان را به صورت مستقیم تحویل بگیرند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال حدود یک میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز خرید به تدریج و متناسب با شرایط آبوهوایی مناطق مختلف و ظرفیت سیلوها آغاز خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بارشهای اخیر در استان تأکید کرد: کشاورزان در برداشت محصول عجله نکنند و با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی، گندم را در شرایطی برداشت کنند که کمترین میزان رطوبت را داشته باشد تا از افت کیفیت محصول جلوگیری شود.
نظر شما