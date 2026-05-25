۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

آغاز خرید تضمینی مرغوب‌ترین گندم کشور در گلستان؛ ۱۰۰ مرکز آماده تحویل

گرگان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از آغاز خرید تضمینی گندم در استان از فردا سه‌شنبه خبر داد و گفت: برای خریداری این محصول از کشاورزی ۱۰۰ مرکز آماده تحویل است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز رسمی طرح خرید تضمینی گندم در استان از فردا سه شنبه خبر داد و اظهار کرد: خرید تضمینی گندم همزمان با بهره‌برداری از یکی از سیلوهای دولتی استان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه گلستان در تولید گندم باکیفیت کشور افزود: گندم تولیدی گلستان به عنوان یکی از مرغوب‌ترین محصولات کشور شناخته می‌شود و امسال نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای خرید محصول کشاورزان انجام شده است.

مهری ادامه داد: برای اجرای مطلوب این طرح، ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان پیش‌بینی شده تا گندم کشاورزان را به صورت مستقیم تحویل بگیرند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز خرید به تدریج و متناسب با شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف و ظرفیت سیلوها آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر در استان تأکید کرد: کشاورزان در برداشت محصول عجله نکنند و با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی، گندم را در شرایطی برداشت کنند که کمترین میزان رطوبت را داشته باشد تا از افت کیفیت محصول جلوگیری شود.

کد مطلب 6840781

