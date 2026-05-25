حمله وزارت بهداشت به صنعت دخانیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در آستانه هفته ملی بدون دخانیات ۱۴۰۵ که از ۴ تا ۱۰ خرداد با شعار ملی «افشای جذابیت‌ها و تبلیغات دروغین برای نسلی عاری از دخانیات» برگزار می‌شود، گفت: نتایج آخرین پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در ایران (سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مصرف‌کننده دخانیات هستند.

وی افزود: مقایسه این نتایج با پیمایش سال ۱۳۹۵ بیانگر افزایش ۳ درصدی مصرف در مردان و ۱۱ درصدی در زنان است. همچنین در گروه‌های سنی جوان، افزایش مصرف چشمگیر بوده است؛ به‌طوری‌که در گروه ۱۸ تا ۲۴ سال، مصرف در زنان ۹۰ درصد و در مردان ۳۴ درصد افزایش یافته و در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال نیز افزایش مصرف در زنان ۹۰/۸۸ درصد و در مردان ۱۹/۶ درصد گزارش شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ابعاد خسارت‌های ناشی از دخانیات در کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش دفتر برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد (۲۰۲۴) که با همکاری دبیرخانه ستاد و دبیرخانه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، تبعات مصرف دخانیات در ایران سالانه حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ مرگ و نزدیک به ۵۰ همت هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش سلامت و اقتصاد کشور برآورد می‌شود.

رئیسی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی آمار مصرف دخانیات در کشور، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای انجام مطالعات بین‌المللی مرتبط با شیوع مصرف در پیمایش‌های ملی انجام شده و این مطالعات در سال ۱۴۰۵ اجرا خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش مصرف دخانیات در جامعه به‌ ویژه در میان نوجوانان و نیز تلاش‌های روزافزون صنایع دخانی برای هدف قرار دادن گروه‌های سنی نوجوان، جوان و زنان، بر تقویت آموزش، فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درباره مضرات دخانیات و مواجهه با دود دست دوم تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری، «پویش نسل بدون دخانیات» که در روزشمار هفته بدون دخانیات نیز مورد تأکید قرار گرفته، همزمان با این هفته در سراسر کشور در حال اجراست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت سرمایه‌گذاری بر کودکان، تربیت و آموزش دانش‌آموزان و تقویت مهارت «نه گفتن» به دخانیات را بسیار مهم دانست و افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی در مدارس باید با جدیت دنبال شود.

رئیسی در ادامه، عوامل و نفوذ صنعت دخانیات را از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های کلیدی کنترل دخانیات برشمرد و گفت: مداخلات این صنعت در سال‌های اخیر، بر سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات و قیمت محصولات دخانی، اجرای بسته‌بندی ساده و همچنین محدودسازی استفاده از عطر و طعم در تولید این محصولات اثر بازدارنده داشته است.

وی همچنین به تلاش شرکت‌های چندملیتی دخانی برای عادی‌سازی مصرف از طریق نمایش استعمال دخانیات در فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده و نیز واردات غیررسمی محصولات نوپدید از جمله سیگارهای الکترونیکی اشاره کرد و بر لزوم اجرای «سیاست‌ها، مسائل، راهبردها، اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در زمینه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات در کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دستگاه‌های ذیربط تأکید نمود.