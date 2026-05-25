۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

سیاستمدار سابق اسرائیلی: مانند سال ۲۰۰۰ از لبنان فرار خواهیم کرد

یکی از سیاستمداران سابق رژیم صهیونیستی به تکرار شکست این رژیم در لبنان مانند سال ۲۰۰۰ اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عوفر شیلح رئیس سابق کمیسیون امنیت و امور خارجه پارلمان رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما در شرایط جنگی بسیار مسئله ساز در لبنان قرار داریم.

وی اضافه کرد: فعالیت نیروهای ما در لبنان باعث تحقق هیچ هدفی نشده است. ایده ایجاد کمربند امنیتی در لبنان یک نسخه فاجعه بار است و هرگز باعث نخواهد شد اهداف ما محقق شود.

شیلح تصریح کرد: با اجرای این ایده نظامیان بیشتری را از دست خواهیم داد. ما در نهایت مانند سال ۲۰۰۰ شکست خورده از لبنان فرار خواهیم کرد.

پیشتر نیز گزارش شده بود ساکنان و مسئولان محلی در شهرک «کریات شمونه» و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی با ابراز خشم از عملکرد ارتش رژیم و کابینه نتانیاهو، اعلام کردند فرماندهان صهیونیست در جبهه شمال، نیروهای خود را در برابر حزب‌الله رها کرده‌اند.

