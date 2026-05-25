سیاستمدار سابق اسرائیلی: مانند سال ۲۰۰۰ از لبنان فرار خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عوفر شیلح رئیس سابق کمیسیون امنیت و امور خارجه پارلمان رژیم صهیونیستی اذعان کرد: ما در شرایط جنگی بسیار مسئله ساز در لبنان قرار داریم.

وی اضافه کرد: فعالیت نیروهای ما در لبنان باعث تحقق هیچ هدفی نشده است. ایده ایجاد کمربند امنیتی در لبنان یک نسخه فاجعه بار است و هرگز باعث نخواهد شد اهداف ما محقق شود.

شیلح تصریح کرد: با اجرای این ایده نظامیان بیشتری را از دست خواهیم داد. ما در نهایت مانند سال ۲۰۰۰ شکست خورده از لبنان فرار خواهیم کرد.

پیشتر نیز گزارش شده بود ساکنان و مسئولان محلی در شهرک «کریات شمونه» و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی با ابراز خشم از عملکرد ارتش رژیم و کابینه نتانیاهو، اعلام کردند فرماندهان صهیونیست در جبهه شمال، نیروهای خود را در برابر حزب‌الله رها کرده‌اند.