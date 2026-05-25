ژنرال آمریکایی: تل آویو غیرنظامیان و زیرساخت های لبنان را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، لورنس ویلکرسون سرهنگ سابق ارتش آمریکا و یکی از مقامات امنیتی دولت جورج بوش رئیس جمهور سابق این کشور با اشاره به تحولات لبنان گفت تل آویو پس از پایان بانک اهداف خود در لبنان، غیرنظامیان و زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی غلبه بر حزب‌الله را دشوار می‌داند و در عین حال نمی‌خواهد لبنان جایگاه سابق خود را به عنوان یک رقیب اقتصادی و تجاری در منطقه باز یابد.

ویلکرسون گفت که اسرائیل به مرحله‌ای رسیده است که روزانه ۲۰۰ یا ۳۰۰ غیرنظامی لبنانی را می‌کشد. بانک اهداف اسرائیل در مورد حزب‌الله تمام شده است، آنها ادعا می‌کنند که حزب‌الله را هدف قرار می‌دهند، اما در واقع این کار را نمی‌کنند.

وی افزود: من افرادی را در بیروت می‌شناسم و به خوبی می‌دانم چه کسی کشته می‌شود و چگونه کشته می‌شوند و می‌دانم چه کسی آنها را می‌کشد. اسرائیل غیرنظامیان را می‌کشد.

این ژنرال آمریکایی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی نمی‌خواهد لبنان، به عنوان «مروارید سابق شرق مدیترانه» که مملو از پتانسیل‌های تجاری است، دوباره برخیزد و اگر شرایط بهبود یابد لبنان قادر به رقابت با تل آویو خواهد بود و شاید حتی از آن پیشی بگیرد.

در همین رابطه ارتش رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین هشدارهای خود به ساکنان ۱۰ شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است.

ارتش اسرائیل به ساکنان شهرک‌های لویزه، سجد، عین قانا، حاروف، زبدین، کفررمان، الدویر، عدشیت، یحمر الشقیف و میدون هشدار داده است که خانه‌های خود را تخلیه کرده و از شهرک‌ها تا مسافت ۱۰۰۰ متر فاصله بگیرند. این اقدام در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش‌بس صورت می‌گیرد.