به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که پیشتر، تل آویو مدعی نابودی حزب الله شده بود، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی، مقابله با این گروه مقاومت لبنانی را مهمترین دغدغه رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

اسرائیل هیوم نوشت: رویارویی با حزب الله اکنون به مهمترین دغدغه امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: در آخرین نشست کابینه داخلی اسرائیل که تا نیمه‌شب ادامه داشت، بخش عمده گفت‌وگوها به وضعیت مرز شمالی و تحولات لبنان اختصاص یافت و ایران در حاشیه قرار داشت.

اسرائیل هیوم، ایران را دیگر اولویت تل آویو ندانست و به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اظهار کرد که ایران اکنون مسئله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است و (رژیم) اسرائیل باید به فکر رویارویی با حزب الله لبنان باشد.

این رسانه صهیونیستی، احتمال شروع هرگونه اقدام ماجراجویانه علیه ایران را نیز رد کرد و نوشت: ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ فعلاً قصد ازسرگیری حملات به ایران را ندارد.

اسرائیل هیوم افزود: در مقابل، اسرائیل اکنون حزب‌الله را تهدید اصلی می‌داند. به باور مقام‌های اسرائیلی، حزب‌الله عملاً شروط آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ را رد کرده و به پاسخ به حملات اسرائیل ادامه خواهد داد.