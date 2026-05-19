نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛ راهی مؤثر برای ترویج فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سهشنبه(۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور در ستاد برگزاری این کلانرویداد فرهنگی با ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دیدار کرد. وی همچنین در جریان این دیدار از بخش مرکز تماس و پاسخگویی، بخش مانیتورینگ و شبکه کتاب مستقر در ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز بازدید کرد.
سیاستگذاری ما مبتنی بر حمایت همزمان از مردم، ناشران و کتابفروشان است
در ابتدای این دیدار ابراهیم حیدری با اشاره به آمار فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مطرح کرد: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه(۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) تعداد ۱۳۵ هزار نسخه کتاب به فروش رسیده که با توجه به آتشبس شکننده و شرایط فعلی اقتصادی، اتفاقی قابل توجه محسوب میشود.
وی ضمن ارائه اطلاعات و آمارهایی از زمان آغاز نمایشگاه مجازی کتاب هفتم به شرایط تخفیفها اشاره کرد و از استقبال مطلوب ناشران و مخاطبان خبر داد و گفت: در این دوره از نمایشگاه محازی کتاب پلتفرمهای فعال حوزه نشر نیز حضور مؤثری دارند.
قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تأکید کرد: پلتفرمها همکاری مناسبی با ناشران داشتهاند و هر ناشر در صورت تمایل میتواند آثار خود را از پلتفرمها خارج کند. ما بهعنوان سیاستگذار موظف هستیم در تصمیمگیریها، مردم، ناشران و کتابفروشان را بهطور همزمان مدنظر قرار دهیم.
ابراهیم حیدری در پایان سخنان خود از حضور گسترده ناشران در نمایشگاه و استقبال خوب مخاطبان خبر داد و این روند را امیدوارکننده توصیف کرد.
نمایشگاه مجازی کتاب به دسترسی مردم به کتاب کمک میکند
غلامرضا امیرخانی نیز در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: برگزاری چنین رویداد فرهنگیای در این مقطع زمانی بسیار حائز اهمیت است و میتواند به مردم در دسترسی به کتاب کمک کند.
وی با خطاب قرار دادن دستاندرکاران نمایشگاه افزود: با وجود شرایط حساس پس از جنگ رمضان و آتشبس شکننده، با تلاش و همت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد و تاکنون نیز روند مطلوبی را طی کرده است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شرایط حاکم بر جهان اشاره و تاکید کرد: سرانه مطالعه در سایر کشورهای دنیا نیز کاهش پیدا کرده است و این وضعیت در کشور ما مشکلات اقتصادی بیشتر جلوه کرده چراکه اولویتهای معیشتی مردم بر سایر نیازها پیشی گرفته است.
غلامرضا امیرخانی در پایان گفت: با این حال، نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهعنوان یکی از ابزارهای مهم ترویج فرهنگ مطالعه، نقش مؤثری در تشویق مردم به خرید کتاب دارد. البته نباید این را فراموش کرد که ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از دوران مدرسه آغاز و این فرهنگ در نهاد کودکان و نوجوانان نهادینه شود. رسانه ملی، سایر رسانهها نیز باید توجه و فعالیت خود را در حوزه کتاب و کتابخوانی افزایش دهند تا زمینه گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه فراهم شود.
در ادامه این بازدید، مسئولان با حضور در بخش مانیتورینگ ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در جریان آخرین اطلاعات مربوط به فرآیند خرید، ارسال کتابها و آمار فروش قرار گرفتند. همچنین گزارشهایی از روند برگزاری نمایشگاه ارائه شد.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.
